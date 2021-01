Můžete trénovat, jak chcete, ale pak testy všechno změní, trápí kouče Kotala

Dva dny před Vánoci odehrála Sparta poslední ligový zápas podzimu (s Libercem 1:1).

Deset dnů měli hráči dovolenou, v sobotu začali dvoutýdenní přípravu na jarní část. A ve středu odehrála přípravu s druholigovou Chrudimí v režimu dvou zápase na dvakrát třicet minut.

První sestava dala šest gólů, druhá vyhrála jen 2:0.

O čem Kotal do kamer klubové televize mluvil?

O prvním utkání. „Podali jsme v něm dobrý výkon, měli jsme dobrý pohyb, byla tam slušná kombinace. To se pak projevilo i ve skóre. To bylo dobré utkání.

O druhém zápase. „Mužstvo bylo doplněno hráči z rezervy, takže to bylo pro všechny složité. A hlavně ten terén, ve druhém poločas už bylo hřiště pod sněhem a to nám ztěžovalo kombinaci, kterou jsme se chtěli prosadit. I tak jsme soupeře do žádných velkých šancí nepustili. To je pro nás rozhodující.“

O solidním výkonu Wiesnera. „Někteří hráči dostali příležitost a jsem rád, že zrovna Wiesner pochopil, co od něj chceme. To znamená náběhy za obranu do volných prostorů. Dneska to dokázal i využít.“

O zranění Libora Kozáka, který druhou část podzimu promarodil. „Nemělo by být vážné. Má tržnou ránu na hlavě. Co mám zprávy od lékařů, spravily to dva stehy. To k fotbalu patří, srazili se s protihráčem, normální souboj, nešlo o žádný faul.“

O těžkém terénu. „Hřiště nebylo zmrzlé, jen ten sníh stěžoval kombinaci, ale pro zdraví hráčů to žádný problém nepředstavovalo.“

O nezvykle krátké zimní přípravě. „Největší problém je s covidovými testy, nevíte dne ani hodiny, kdy a kdo onemocní. Z toho máme největší strach. Můžete se připravovat, jak chcete, ale když dva dny před zápasem někdo onemocní a pak musíte všechno zase měnit… To je největší problém.“