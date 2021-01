Rosický: Obhajoba poháru nás hodně zajímá, chceme skončit první či druzí

Sparta do ní půjde ze třetí příčky se sedmibodovou ztrátou na vedoucí Slavii a se zápasem k dobru na druhý Jablonec, který je o bod před ní. Zatím bez posil, ačkoliv Rosický naznačil, že se to brzy může změnit.

„Hráčům, které máme, důvěřujeme, proto tady jsou, což ale neznamená, že nejsme aktivní. Přestupové okno sotva začalo, končí 8. února, dá se očekávat, že pohyb v kádru bude. Nebudu nicméně zmiňovat ani posty, ani jména,“ uvedl na online tiskové konferenci.

S jakými cíli jde klub do druhé fáze ročníku?

Zůstávají stejné jako na startu sezony. Čili rozvoj hráčů, snaha o to, aby se zlepšovali, rozvoj týmu, práce na organizaci hry. Z klubového pohledu nás bude hodně zajímat obhajoba poháru a chceme se umístit lépe než v minulých sezonách, což znamená první nebo druhé místo. Účast v Evropě je pro nás strašně důležitá.

Základní skupinu pohárů jste si po čtyřech letech vyzkoušeli na podzim. Měly zápasy v Evropské lize efekt v podobě většího zájmu o hráče?

Evropská liga je něco, co Spartě dlouho chybělo. Hráči jsou ve výkladní skříni a zájem o ně, jelikož jsme sehráli důstojnou roli, je okamžitý. Máme ale silného majitele, a pokud nedostaneme nabídku, která by nám vyrazila dech, tak nikoho nepustíme.

V Polsku je prý zájem o Michala Trávníka a gólmana Dominika Holce, jsou to relevantní informace?

Spekulace ohledně Michala můžu dementovat, jako klub jsme s nikým v kontaktu zatím nebyli.

A ohledně Holce?

Dominika naopak můžu potvrdit. Nechytal, bude potřebovat vytížení a řešíme různé varianty, koukáme na vhodný klub, pokud by odcházel. Ukazuje však svou kvalitu, myslíme si, že za Spartu může chytat. Splnilo očekávání, že vytvořil tlak na Heču s Nitou. To, jak se z toho na podzim vyprofiloval Florin, jeho dobré výkony, to bylo dáno i velkou konkurencí, kterou mají. Všichni tři vědí, že musejí do tréninku dávat absolutně sto procent.

Co vám na podzim v týmu nejvíc chybělo a kde budete chtít vidět největší zlepšení?

Že jsme kvůli různým absencím nemohli postavit jedenáctku, kterou jsme s koučem chtěli. Brzy nám plány rozbořila zranění Štětiny a Hložka, potom jsme nemohli postavit vysněnou obranu... A co se zlepšení týká: koncem podzimu nám chyběla trpělivost v přípravné fázi, nebyla v takové kvalitě jako předtím.

Jak jste se popasovali s nezvykle krátkou zimní přestávkou?

Tak, jak jsme chtěli. Chtěli jsme zůstat doma, abychom si zvykli na prostředí, v kterém budeme hrát. S Chrudimí hodně sněžilo, hráči ani trenér nadšení nebyli, ale já ano, protože nás to může potkat v Ostravě nebo v Opavě. Hráči takhle krátkou pauzu nezažili, ale spousta z nich si to pochvaluje, protože nevyjdou z tempa. Má to své výhody i nevýhody.



Přišel zatím jen Jan Fortelný, který se vrátil z hostování v Teplicích. Jaká je jeho pozice?

Má deficit, protože z Teplic se vrátil s menším zraněním stehna. Bude brzy zpátky, ale je škoda, že je zraněný, protože máme hodně suspendovaných záložníků a šanci mohl dostat. V Teplicích podával solidní výkony, sám přišel na to, že ligu hrát v pohodě může. Jestli to bude za Spartu, bude jen na něm.

Jak jste spokojení s bulharským talentem Martinem Minčevem?

Každý mladý hráč potřebuje určitý čas na aklimatizaci. Přišel s tréninkovým mankem, navíc dvakrát dostal koronavirus, neměl to snadné. Ale už si zvykl na nároky českého fotbalu, na způsob, jakým se tu hraje. Ví, co od něj očekává trenér a vypadá mnohem lépe, kondičně je na tom bez problémů. Říká si o šanci a až ji dostane, tak ji využije.

Máte už jasno v tom, zda přivést stopera, či dát šanci sedmnáctiletému Martinu Vitíkovi?

Znáte strategii, kterou zdůrazňuji od mého příchodu: nadále budou dostávat šanci mladí. Máme trenéra, který se nebojí je nasadit, když si to zaslouží. Vitíka se to týká, jedním z našich tří pravonohých stoperů.

Martin Minčev Martin Vitík

Sparta má nebývalé trable s proměňováním penalt, trenér Kotal je tím frustrovaný. Víte, jak to vyřešit?

Je pravda, že takováhle série je unikát. Na druhou stranu mi to moc vrásky nedělá. Samozřejmě kdybychom proměnili penalty, které jsme měli, mohli jsme mít o dost bodů víc... Ale spíš očekávám, že někdo z hráčů si ten balon vezme, ukáže, že má velké sebevědomí a tu penaltu promění. Mám jeden tip, kdo by to mohl být, ode mě už to ví, takže očekávám, že v Ostravě dá gól z penalty.