Fotbalový Liberec si pojišťuje mladé talenty, i Kolářova bratrance

Dvacetiletý pravý bek Fukala přišel do Slovanu v létě roku 2018 z Frýdku-Místku a od té doby nasbíral 37 ligových startů. „Jsem rád, že jsem si zasloužil důvěru klubu na další tři roky, udělám vše pro to, aby to byla úspěšná spolupráce,“ řekl mladý hráč.

I trenér Pavel Hoftych je rád, že obránce zůstane v Liberci. „O smlouvě se jednalo delší dobu. Je dobře pro hráče i klub, že je to dotažené. Jedná se o talentovaného hráče v širším okruhu reprezentační jednadvacítky. Věříme, že se bude v klubu dále rozvíjet a učit se od starších hráčů,“ uvedl Hoftych.

Krajní záložník Šulc je odchovancem liberecké akademie a U Nisy setrvá nejméně dva další roky. Dvaadvacetiletý fotbalista má na kontě sedm ligových startů i hostování ve Varnsdorfu a ve Znojmě.

„Je to rychlostně vybavený hráč, který má předpoklady prosadit se v lize. Pro nás se jedná o typ hráče, který máme rádi - rychlý sprinter na křídle. Jediné, co mu zatím trochu chybělo, je větší drzost a agresivita,“ řekl kouč Hoftych.

Svou první profismlouvu v Liberci podepsal také osmnáctiletý brankář Lukáš Pešl, bratranec slávistické gólmanské jedničky Ondřeje Koláře.