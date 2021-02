Budeme připraveni daleko lépe. Liberec chce nováčkovi vrátit porážku

„Tehdy jsme měli hodně promíchanou sestavu, protože předtím jsme v týdnu hráli důležitý zápas v Evropské lize v Rumunsku a postoupili přes FCSB,“ připomněl bosenský útočník Slovanu Imad Rondič, jenž vstřelil po zimní přestávce už tři góly.

„V Ďolíčku nás Pardubice vykleply, tentokrát ale budeme připraveni daleko lépe a chceme jim tu porážku jednoznačně oplatit,“ konstatoval Miroslav Holeňák, liberecký asistent trenéra.

„Liberec má určitě kvalitu a zase se snaží dostat na pohárové příčky. Nesmíme se nechat zmást prvním vzájemným utkáním, protože tehdy měl za sebou Evropskou ligu, takže ten zápas nehrál od začátku úplně v topu,“ podotkl jeden z pardubických trenérů Jaroslav Novotný.

Páteční zápas pod Ještědem bude vzhledem k velké vyrovnanosti tabulky důležitým soubojem o pozice v horní polovině nejvyšší soutěže. Liberečtí jsou pátí o tři body za čtvrtým Jabloncem, na sedmé Pardubice mají náskok dva body a na desáté České Budějovice čtyři.

„Týmům pod námi potřebujeme odskočit a půjdeme tvrdě za vítězstvím. Čeká nás ještě čtrnáct zápasů a každý už bude velmi důležitý. Každý bod se bude počítat, nebo bude naopak chybět,“ říká Rondič.

Tým Pardubic patří v roli původně podceňovaného nováčka k velkým překvapením nejvyšší soutěže. Přestože nehraje domácí zápasy na svém stadionu, nasbíral za 20 kol 31 bodů.

„Pardubice překvapují celou ligu. Je to velmi dobře organizovaný tým, složený z takových hladových fotbalistů a velmi dobře vedený trenéry. Minule si na nich vylámal zuby Baník a na to, že je to nováček, jim síly stále nedochází a čeří vodu. Je to velmi dobrá práce celého týmu,“ uvedl pro ČTK trenér Slovanu Pavel Hoftych, jehož tým bodoval v posledních čtyřech kolech a doma v lize neprohrál šestkrát za sebou.