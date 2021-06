Fotbalisté Slovácka se na sebe těšili, pak se potili

„Už jsem se těšil, protože mám rád kolektiv. Druhá věc je, že nás čeká dřina, na což už se těším trošičku míň, ale myslím si, že to všichni v pohodě zvládneme a budeme připravení,“ usmíval se zkušený záložník fotbalistů Slovácka Milan Petržela po kondičních testech, které předcházely společnému srazu.

„Jestli kluci pláčou, že je příprava těžká, tak za mě není. Pro náš styl hry je standardní,“ prohodil trenér Martin Svědík, který je svojí maximální náročností pověstný.

Od vítězného derby nad Zlínem, kterým Slovácko završilo historicky nejlepší sezonu klubu, se sešlo téměř ve stejném složení, jako ji končilo. Chyběli jen Jan Kliment, který si v Hradišti vystřílel angažmá v polském Krakově, a stoper Hofmann, jenž neprodloužil smlouvu a hledá novou výzvu. O místo v sestavě se budou rvát „Baníkovci“ Ondřej Šašinka a Daniel Holzer, černohorský mladík Merdovič se musím nejdříve adaptovat na nové prostředí.

„Už teď vidíme, že fyzicky na tom není dobře. Chce to nějaký čas. Vzali jsme ho s potenciálem do budoucna, nebude to hned,“ naznačil Svědík. „Minimálně jednu dvě přípravy to u hráče jako on trvá.“

V Hradišti hledají posily dál. Svědík si žádá ještě dva hotové hráče, stopera a křídelníka nebo útočníka.

„Hrajeme evropskou soutěže, chceme vytvářet konkurenci. Zkoušíme někoho kvalitního přivést, ale v rámci možností klubu to není jednoduché,“ poznamenal Svědík.

Před odjezdem na herní soustředění ve Slovinsku odehraje jeho výběr čtyři zápasy, první v úterý od šesti večer na Širůchu s třetiligovým Vyškovem. „Cílem je vyladit mužstvo na pohár a pak na ligu.“

Už za měsíc se ukáže, jak se to povedlo. Sezonu rozehraje 22. července v bulharském Plovdivu.