Fotbalisty Slovácka odbrzdil proti Boleslavi dvěma góly snajpr Jurečka

„I když to bude znít divně, pro mě nejsou góly tak důležité. Chci, ať se nám fotbalově daří, ať uhrajeme co nejvyšší umístění,“ pronesl Jurečka. Což jsou ale spojené nádoby. Bez Jurečkových zásahů se tým kouče Martina Svědíka momentálně neobejde. A bez jeho sobotního příspěvku by dál čekal na první jarní branku. Střeleckou impotenci Slovácka vyléčil po 485 minutách.

„První gól nám hodně pomohl. Psychicky jsme se chytili, v závěru nám pomohlo štěstí, které jsme v předchozích třech zápasech neměli,“ oddechl si Jurečka po sobotní otočce v nastavení nastaveného času. Po tříminutovém přídavku měl zápas dávno skončit, ale intervence VAR nabídla Slovácku pokutový kop. Přestože Jurečka svoji poslední penaltu v Českých Budějovicích zahodil, ani na chvilku nezaváhal.

„Vlasta (Daníček) ji neproměnil v Olomouci v poháru. Podíval jsem se na něj, jestli mi ji nechá. Nechal, za což mu děkuji. Cicilia se ptal také. Ale když jsem dal první gól, tak jsem si věřil. Chtělo to zachovat chladnou hlavu a vybrat si místo, kam to kopnout,“ líčil nevzrušeně Juroška.

Ač Šeda směr střely vystihl a na míč si sáhl, prudkou ránu konečky prstů v cestě do sítě nezastavil.

„Malinko mi zatrnulo,“ přiznal Jurečka, jehož Svědík při penaltové exekuci nečekal. Počítal, že si balon postaví Cicilia, který o sobě tvrdí, že se z pokutového kopu ještě nikdy nespletl.

Jurečkovu odvahu ocenil: „Penalta v poslední minutě. Jste pod tlakem fanoušků. Musíte mít koule, abyste na ni šel. On je měl a proměnil. Klobouk dolů před ním,“ vysekl mu Svědík poklonu jen týden poté, co nejen jeho zkritizoval po prohraném derby ve Zlíně.

Jurečka není v jednoduché situaci. Poté, co v zimní přestávce odmítl prodloužit ve Slovácku smlouvu končící v červnu, takže by potom mohl odejít zadarmo, mu začala být hradišťská půda horká. Ve hře bylo dokonce přeřazení do třetiligového béčka.

„Řešilo se to hodně, ale soustředím se jenom na fotbal. Uvidíme, co přinesou budoucí časy,“ řekl Jurečka neurčitě po sobotním utkání, když fanoušci při děkovačce skandovali: „Venco podepiš.“ Mezitím ztratil vousatý snajpr s titulem stavebního inženýra svoje výsadní postavení na slováckém hrotu. Zatímco na podzim scházel v zahajovací sestavě pouze jednou, na jaře se do ní nevešel ve dvou ze čtyř kol.

„Trenér míchá sestavou. Moje výkony nebyly optimální,“ odvětil Jurečka ke své pozici v mužstvu.

„Náhradníkem nebyl kvůli tomu, že by v posledním zápase hrál špatně. Potřebovali jsme mít i na lavičce čerstvé síly, dali jsme příležitost dalším hráčům, Cicilia ještě na jaře nehrál,“ vysvětloval Svědík.

V sobotu se jako žolík osvědčil. Na plac šel už v 18. minutě místo zraněného stopera Kadlece za stavu 0:1 a po hodině hry zrušil utaženou ránou na přední tyč slováckou jarní nulu. „Věřím, že teď se já i Slovácko chytneme,“ přeje si Jurečka.

Pak by se mohl po Jiří Kowalíkovi a Milanu Ivanovi stát třetím nejlepším střelcem ligy z Hradiště.