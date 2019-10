Výhra v Karviné usadila fotbalisty Slovácka v elitní ligové šestce

„Modlil jsem se, ať vyhrajeme a posuneme se. Furt koukám nahoru. Doufám, že skončíme do šestého místa,“ přeje si útočník Tomáš Zajíc. Pro ostatní hráče to prý téma není. „Nemluví o tom, jen já,“ směje se.

Kouč Martin Svědík navíc nadšení brzdí. „V naší hře byly nedostatky. Víme kde, víme proč. Pochvala je ale za výhru,“ poznamenal. „Je samozřejmě pozitivní, jak se to v tabulce vyvíjí, ale musíme odstranit výkyvy ve výkonech. I hráči to vidí, takže si nemyslím, že by panovala euforie. Navíc tyto body budou k ničemu, když doma neporazíme Opavu,“ zmínil Svědík sobotní domácí duel proti poslednímu týmu ligy.

Na Slovácku bylo patrné, že jej před reprezentační pauzou povzbudila výhra nad Libercem. Karvinou naopak svazovalo, že doma letos ještě nevyhrála.

Jindy dobře bránící Slezané navíc předvedli velké chyby, které hosté ztrestali. Uprostřed první půle se přes dva hráče přehnal Tomáš Zajíc a zakončil mezi nohy vybíhajícího brankáře. Když se po pauze Karviná zvedala, dorazil ji Jan Kalabiška, který vyškolil tři protihráče a levačkou parádně zakončil z hranice vápna.

„Možná jindy bych zase hledal někoho jiného, ale v posledních týdnech se mi daří, tak jsem si věřil na kličku,“ připomněl Kalabiška, že skóroval proti Liberci i v nedávných pohárových zápasech.

Tentokrát se prosadil 9 minut po vyloučení spoluhráče Josefa Divíška. „Naše hra v deseti byla paradoxně daleko lepší než v jedenácti. Závěr jsme odehráli s přehledem a bez šancí soupeře, na kterém bylo vidět, že má problém s hrou do plných. My jsme z toho naopak měli brejkové situace, které jsme využili,“ potěšilo trenéra Svědíka.