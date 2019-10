Slovácko hájí šesté místo, může pomoct i fotbalistům Zlína

„Pro nás to bude strašně těžký zápas. Hrajeme doma, navíc Opava je poslední, takže jako by byl jasně daný tlak: Musíte je porazit,“ upozornil trenér Martin Svědík. „Jenže bodové i herní rozdíly mezi týmy jsou minimální. A my navíc musíme řešit, že nám vypadli hned tři hráči základní sestavy,“ připomíná vykartované obranáře - krajního beka Divíška, stopera Kadlece a štítového záložníka a kapitána Daníčka.

Do sestavy se navíc hlásí krajní záložník Jan Kalabiška, který coby střídající hráč v posledních třech zápasech dva góly dal a na jeden přihrál.

„Na moji předchozí kritiku zareagoval už prací na trénincích, což se mu teď vrací. Ano, mám u něj dilema. Na jednu stranu nechci Honzu škatulkovat do pozice žolíka, ale když vypadli tři hráči na jiných postech, řeším, jestli dělat ještě čtvrtou změnu,“ uvažuje trenér Svědík, který dumá i nad tím, jestli Kalabišku nenasadit na kraj obrany.

„Každý chce hrát v základu, ale když teď týmu prospívala jiná moje pozice, asi to tak mělo být,“ reagoval Kalabiška. Se spoluhráči tak spíš řeší, jak proti Opavě dostát roli favorita. Poučení hledají v červencové domácí prohře 0:2 s ligovým nováčkem z Českých Budějovic.

„Po výhře na Spartě si všichni mysleli, že to bude jednoduché, ale ukázalo se, že v naší lize nejsou lehké zápasy. Musíme být maximálně koncentrovaní,“ poznamenal Kalabiška.

Vítězství Slovácka by se hodilo fotbalistům Fastavu Zlín, horší než oni jsou totiž po 13 kolech pouze Opavané. Poslední dva týmy soutěže od sebe dělí bod, bod ztrácí Zlín také na sobotního soupeře z Příbrami.

„Není to pro nás zápas sezony, ale když se na tabulku podíváme, víme, že je jedním z těch důležitějších, které hrajeme,“ uvědomuje si staronový trenér Fastavu Jan Kameník.

Ve své obnovené premiéře musel skousnout domácí porážku 0:2 od Mladé Boleslavi, která prodloužila zlínskou šňůru bez ligového vítězství už na sedm kol.

„Hráči vědí, že k plnému bodovému zisku nestačí pouze dobrý výkon,“ připomněl Kameník, že Zlín sice třetí tým tabulky přehrál, jenže bez výsledkové odměny.

Zatímco před týdnem se musel obejít až bez deseti hráčů, u Litavky může opět nasadit dvojici hostujících hráčů z Boleslavi - Maška s Wágnerem. Hosté je budou potřebovat, protože zlínská marodka se nevyprázdnila.