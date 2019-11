Pohárové jaro fotbalové Slovácko láká. I bez dvou opor

Více než tři roky čekali fanoušci fotbalového Slovácka na možnost vidět svůj tým v zápase domácího poháru na vlastním stadionu. Za tu dobu Slovácko projelo skoro celé Čechy, ale na Moravě se představilo jen dvakrát, a to navíc až na Znojemsku a na Vysočině.

Slovácko vs. Žižkov Online reportáž ve středu od 17 hodin

„Konečně můžeme pohárové utkání odehrát u nás,“ těší se na středeční domácí duel osmifinále MOL Cupu proti druholigové Viktorii Žižkov kapitán Vlastimil Daníček. „Je navíc velkou výzvou a cílem posunout se v poháru do příštího kalendářního roku, úspěch by byl na dobré cestě.“

Slovácko se v poháru dostalo do společnosti nejlepších osmi týmů naposledy předloni, kdy následně prohrálo 1:3 v Jablonci.

Nyní má navíc nadějně rozehranou i ligovou soutěž, kde po polovině základní části drží pátou příčku se ztrátou dvou bodů na třetí Jablonec. Po páteční ubojované bezbrankové remíze s Bohemians ale kouč Martin Svědík sčítá ztráty.

Utkání nedohrál útočník Tomáš Zajíc, když proti němu skočil kopačkami napřed gólman soupeře. „Je to výron kotníku, u toho se doba léčby těžko odhaduje,“ krčí rameny Svědík. „Totéž měl už na začátku sezony. Teď navíc po zákroku, kdy do něj brankář skočil. Nechápu, že to bylo bez penalty, bez karty.“

Chybět bude i záložník Milan Petržela, který nezasáhl už do ligového utkání. „Nejdřív měl problémy se zubem, který mu vytrhli. Ale následně se mu zanítila šlacha na nártu,“ poznamenal trenér Slovácka. „Snažíme se, aby byl aspoň jeden z nich k dispozici aspoň na neděli, ale podobné problémy můžou trvat pár dní i několik týdnů.“

Svědík v minulých kolech poháru na hřištích třetiligových týmů Vrchoviny a Benešova dal příležitost vždy několika hráčům širšího kádru včetně náhradního brankáře Radka Porcala. Jak ke skládání sestavy přistoupí tentokrát?

„Chceme vše udělat pro postup. Například v Benešově se ukázalo, že jsme potřebnou kvalitu neměli a za nepříznivého stavu jsme museli brzy střídat. Se Žižkovem už osa mužstva zůstane stejná jako v lize. Zvlášť při současných absencích nemáme tolik hráčů, pokud chceme zachovat kvalitu,“ uvažuje trenér Svědík.

„V poháru neřeším, s jakým soupeřem zrovna hrajeme. Vždycky je to těžké, protože tým z nižší soutěže vám vždy přizpůsobí taktiku. Třeba Žižkov má velice dobře organizovanou defenzivu a rychlostní kraje. Musíme si dát pozor, abychom jim nevytvářeli brejkové situace.“

„Přesně toho, co bylo v Benešově, bychom se měli vyvarovat. Musíme se dobře nachystat v hlavě, hned od první minuty do toho nastoupit a nejlépe už na začátku rozhodnout, ať je to pro nás jednodušší,“ poznamenal záložník Daníček. „Zlepšit se musíme i oproti poslednímu ligovému zápasu, na Bohemce to od nás byla fakt hrůza.“