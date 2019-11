Debakl od Jablonce motivací? Revanšem se nezabýváme, tvrdí kouč Svědík

„Nebereme to jako nějaký revanš, tím se vůbec nezabýváme,“ tvrdí kouč Martin Svědík. „Byl to tehdy specifický zápas. Dopadlo to sice nějakým rozdílem, ale na nás to zafungovalo jako dobrý impulz, uvědomili jsme si, že tudy cesta nevede. Další tři zápasy jsme pak zvládli vítězně.“

Aktuálně Slovácko naopak ve dvou venkovních utkáních nezvítězilo (remíza 0:0 na Bohemians a prohra 0:2 v Českých Budějovicích), „povinný“ postup do čtvrtfinále poháru přes druholigový Žižkov navíc tým zvládl až díky prodloužení.

„Ze všeho nejvíc tak teď přemýšlíme právě nad tím, proč nám poslední tři zápasy nevyšly,“ poznamenal Svědík. „Musíme to nějak zlomit, nejen výkony, ale i bojovností. Vzhledem k tomu, že se teď někteří hráči nepotkali úplně s formou, existují jiné atributy, kterými to musíme nahradit. Když to nepůjde fotbalově, musíme to urvat agresivitou, bojovností, dobrou organizací, taktikou. Před vlastními fanoušky si nemůžeme dovolit zápas jen tak odehrát s výkony, jaké jsme teď měli.“

Sedmé Slovácko na čtvrtý Jablonec ztrácí jen tři body. „Ale je nesmysl sledovat, kolik máme bodů nebo jak jsme na tom v tabulce, to strašně zkresluje, liga je vyrovnaná. Ale je potřeba si uvědomit, že už začaly odvety a v posledních čtyřech zápasech, co nás ještě čekají před Vánocemi, se bude tvořit dobrá, nebo špatná pozice do jara,“ upozornil Svědík.

Slovácko uplynulou reprezentační pauzu využilo k doléčení šrámů, s týmem už trénovali obránce Patrik Šimko, záložník Milan Petržela i útočník Tomáš Zajíc. Jejich možné nasazení ale nechtěl kouč komentovat. Zřejmé tak je jen to, že vykartovaného stopera Stanislava Hofmanna by měl nahradit matador Jiří Krejčí.