Smolař Juroška. Slovácký blesk mohl trefit hattrick, zůstává ale na nule

„Jsou to minus dva body. Výsledek beru tak trochu na sebe,“ zlobil se na sebe Juroška.

Poprvé mu překazil radost Kodeš, který zastoupil brankáře Bajzu na čáře a vyrazil jeho dělovku po rohu Havlíka. Hlavně si však vyčítal druhou možnost. Prosvištěl mezi hradeckými obránci Čechem a Horákem, královéhradecký gólman však jeho obstřel vytěsnil na roh.

„Viděl jsem, že je mimo bránu, ale až jsem si dal první dotyk. Měl jsem zachovat větší klid. Trochu zpomalit a přelobovat ho. Zvolil jsme špatné řešení,“ kál se Juroška, který byl ještě jednou sám před Bajzou. Jenže míč mu při zpracování utekl do náručí brankáře.

„Není to první šance, kterou jsem v lize měl. Mrzí mě, že je nedokážu proměnit. Stojí nás to body,“ omlouval se Juroška, který má v elitní soutěži pech. Když už se v dubnovém domácím zápase s Spartou radoval z premiérové ligové trefy, statistici mu ji dodatečně sebrali a připsali brankáři Kovářovi, od jehož zad se Juroškova rána do břevna odrazila do sítě.

Nula na gólovém kontě slováckého dravce tíží. Hlavou se mu honí všelijaké myšlenky.

„Ve volném čase se tím zaobírám. Snažím se to nepřipouštět, ale je to už poněkolikáté. Doufám, že to co nejdříve prolomím,“ přeje si Juroška.

Pavel Juroška ze Slovácka sleduje, jak hradecký brankář Pavol Bajza likviduje jeho šanci.

Jeho trápení si všímá také slovácký trenér Martin Svědík. Pro výjimečně rychlého ofenzivního záložníka má na jednu stranu pochopení, na druhou ale od něj produktivitu vyžaduje.

„Víme, že góly střílet umí. Ale něco jiného je dávat je v béčku nebo přípravných utkání a něco jiného v ostrém, kde působí psychika a rychlost s kvalitou provedení,“ podotkl Svědík, jehož tým se s průměrem jedné branky na zápas střelecky souží celý podzim.

I proto by Juroškovo procitnutí hodilo. „Jak to prolomím, bude to padat. Měl jsem to tak v béčku i letní přípravě,“ věří smolař Juroška.