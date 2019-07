Potvrdí Slovácko senzaci ze Sparty? Ukáže se skutečná kvalita, ví Šmarda

„Skutečná kvalita týmu se ukazuje, když dokáže výkon zopakovat, potvrdit,“ uvědomuje si asistent slováckého kouče Michal Šmarda.

Ačkoliv není místní, vnímá, že u slovácké veřejnosti vzbudil úspěšný vstup do nového ročníku očekávání.

Slovácko vs. České Budějovice Online reportáž v sobotu od 17 hodin

„Byli bychom rádi, kdyby se lidé přišli podívat na fotbal a povzbudit nás. Věřím, že tým má takovou morální sílu, že v zápase nic nepodcení, hráči budou maximálně koncentrovaní a zodpovědně splní, co po nich pokaždé vyžadujeme. Oni sami vědí, že jedno utkání podzim nedělá,“ poznamenal Šmarda.

Proti Spartě vyšla dokonale zvolená taktika. Hráčské dresy sice měly netradiční světlemodrou barvu, po neúnavném presinku i neúnavném vracení do obrany ale úbory potem získaly obvyklý tmavý odstín.

„Kluci si ověřili, že hrát se dá s každým, když jsou zodpovědní, poctiví, nic nevypustí a jsou ochotní to odmakat. Z běžeckých, sprintových statistik byl jasně vidět velký rozdíl v pracovitosti proti hráčům Sparty,“ připomněl slovácký asistent.

„Do každého zápasu jdeme s cílem odvést maximum a vyhrát. A i když se tohle někdy nepodaří, můžete jít ze hřiště s čistou hlavou, že jste pro to udělali všechno. Takto to máme nastaveno.“

Proti Českým Budějovicím, které do ligy vstoupily domácí porážkou 0:1 s Opavou, ve Slovácku očekávají přece jen jiný charakter zápasu.

„Přijede tým, který je v uvozovkách nováček. Ale kádr má velmi kvalitní, mužstvo je pospolu delší dobu a i po vítězství ve druhé lize zůstalo pohromadě, plus je ještě doplněné některými hráči, má zažitý systém,“ říká Šmarda o Jihočeších, kteří se do nejvyšší soutěže vracejí po čtyřleté pauze. „Nečeká nás nic příjemného, ale bude to o nás, našem přístupu k utkání.“

Na slovácké marodce zůstává pouze stoper Franič, kterého trápí přitahovač třísla. Další obránce Kadlec, záložník Tischler i útočník Zajíc už trénují s týmem. „Uvidíme, co s ohledem na hru soupeře vymyslíme,“ odmítl Šmarda prozradit, jestli se vítězná sestava promění.