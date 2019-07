Jedna chyba a Budějovice na úvod prohrály. Kouč Horejš přesto chválil

Staněk: Branku jsem měl chytit Brankář Jindřich Staněk na tréninku Českých Budějovic. Hýřil aktivitou, vybíhal, snažil se zapojit do kombinace. Přesto brankář Jindřich Staněk nezabránil těsné domácí porážce 0:1 s Opavou, když v 32. minutě inkasoval po střele Václava Jurečky. „Myslím si, že jsem to měl chytit,“ mrzelo ho po utkání. Návrat do nejvyšší soutěže jste si představovali jinak, že?

Mrzí nás, že jsme si na úvod nepřipsali nějaké body. Chtěli jsme vyhrát, ale bohužel nemáme nic. Musíme zvednout hlavy a jet dál. Na vítěznou střelu Václava Jurečky jste si sáhl, ale nevyrazil ji. Co scházelo?

Co si vybavuji, tak jsem střelu viděl na poslední chvíli, ještě mi tam přeběhl hráč. Myslím si, že takovou střelu bych měl chytit. Průběh zápasu byl do té doby takový, že to byla jejich jediná šance, takže je chyba, že to skončilo brankou. Mrzí porážka o to více, že ve druhém poločase se Opava prakticky nedostala ke slovu a hrálo se na jednu branku?

Určitě. Je škoda, že jsme neproměnili některou ze šancí. Měli jsme tam plno náznaků. V závěru přišly dvě opravdu velké šance, ale bohužel je podržel brankář. Jak říkám, musíme jít dál a připravit se na Slovácko. Sám jste ve druhé půli musel likvidovat nepříjemnou příležitost, kdy jste situaci hasil až na hranici vápna. Počítal jste s tím, že by přes vás chtěl soupeř míč lobovat?

Za obranu přiletěl dlouhý balon, který vysoko vyskočil. Musel jsem reagovat na situaci, trefilo mě to, takže naděje stále žila. Byl znatelný přechod z druhé ligy do první?

Jednalo se o můj první start v nejvyšší soutěži. Pozoroval jsem, že se hraje v rychlejším tempu. Jsem rád, že jsme je ve druhé půli dokázali zavřít, ale bohužel nám to bod nepřineslo. Filip Kortus