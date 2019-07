Já a na hrot? Sám jsem to nečekal, žasl „drobek“ Navrátil ze Slovácka

„Tuto variantu jsme netajili, upřímně jsem ji nečekal ani já,“ směje se 29letý Navrátil. „Trenér mi nastínil, jaká hra by mi tam mohla sedět. Měl jsem trošku obavu, ale vzhledem k výhře to bylo v pohodě.“

Takže nový hrotový útočník?

Jestli budu na hrotu i v sobotu doma proti Budějovicím, to ví asi jenom trenér, nechám se zase překvapit. (směje se) Takhle na špici jsem asi nikdy nehrál, ale tentokrát mi to zkrátka sedlo. Jsem rád, že jsem byl i u gólů.

Souhrn prvního kola fotbalové ligy

Na hřišti jste se nezastavil. Abyste v tom tempu odehrál bez střídání celý zápas, potřeboval byste ještě jedny plíce?

Furt napadat je náročné, ale pro obránce to bylo docela nepříjemné. Asi nečekali, že je budeme tak dorážet. Neměli tolik času něco vymýšlet a často jen kopali dlouhé balony, které jsme výborně sbírali. Svůj účel to snad splnilo. Kdybych si trošku odpočinul, třeba bych to nějak zvládl. Cítil jsem, že už jsem dost unavený, navíc mě něco bolelo, tak jsem radši pustil někoho živějšího, abychom to zvládli.

Sparta se neporáží denně, ale vám se to povedlo podruhé v řadě. Překvapilo vás, s jakým přehledem to bylo?

Věděli jsme, že máme svou sílu a že pro Spartu bude nepříjemné, když na ně nalezeme. Řekli jsme si, že míče, které získáme ve středu hřiště, můžou být pro ně nebezpečné. A tato taktika se trenérovi vyplatila, dávali jsme z nich góly.

Vy jste obě brankové akce založil díky důraznému napadání. Byl tohle základ taktiky?

Přesně tak, říkali jsme si, že na Kangovi i dalších středních hráčích se míče dají získat a jít do rychlých protiútoků. V některých zápasech nám to nevycházelo, ale tentokrát se to povedlo na jedničku.

Když jste dřív hrál v Olomouci, trenér Václav Jílek na vás sázel. Chtěl jste se při jeho sparťanské premiéře ukázat?

Upřímně řeknu, že jsem trošku v hlavě měl, že jsem se chtěl proti němu i druhému trenérovi Saňákovi předvést. Oba je mám rád a přeju jim, aby se jim dařilo. Hlavně jsem ale samozřejmě chtěl, abychom něco uhráli. A vyšlo to parádně. Celý tým moc dobře pracoval, za to jsme si výhru zasloužili. Sice je to pořád Sparta, ale už ne ta, co třeba před šesti lety, kdy jste už cestou dumali, kolik asi dostanete. Každý tam chce něco uhrát. Nám se to teď dvakrát povedlo, což je skvělé.

Dovolil vám pak kouč Martin Svědík oslavit první výhru na Spartě v historii Slovácka třeba pivem v autobuse?

Kdo chtěl, ten si něco málo dal, ale nebylo to nic velkého. Věděli jsme, že nás hned ráno čeká trénink, bylo potřeba na něj být nachystaný. Ale byla to pohodová cesta.

Naznačuje výkon v prvním utkání, že by vás mohla čekat lepší sezona než ta minulá, kdy jste museli do skupiny o záchranu?

Je strašně těžké hodnotit podle prvního zápasu. Je to začátek a ve fotbale se může všechno rychle otočit. Myslím, že když budeme pracovat, všem se nám to vrátí. Doufáme, že ta sezona bude úspěšnější.