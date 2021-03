Kuchta vládne ligovým střelcům. Cílí na korunu? Na sebe nekoukám, reaguje

Individuální žebříček vede o gól před sparťanem Lukášem Julišem, momentálně zraněným, a spoluhráčem Abdallahem Simou. Deset branek zaznamenal další Kuchtův parťák Nicolae Stanciu.

„Na sebe nekoukám, díky mančaftu jsem tam, kde jsem,“ podotýká nesobecky Kuchta s tím, že ho bitva o střeleckou korunu tolik nezajímá.



Tabulka střelců 12 - Kuchta, 11 - Sima (oba Slavia), Juliš (Sparta), 10 - Stanciu (Slavia), 9 - Beauguel (Plzeň), Rabušic (Liberec)

„Myslím, že klukům pomáhám a oni pomáhají mně, díky tomu jsem se dostal do čela. Hezky se na to dívá, ale může to být brzy jiné - může do toho promluvit covid, může to být zranění...,“ upozorňuje. „Mám jiné cíle: vyhrát titul, pohár, dostat se přes další kolo Evropské ligy.“



„Ale když mě kluci budou hledat a bude mě to trefovat, budu za to rád, protože se nám bude dařit a budeme vítězit,“ říká Kuchta.



Váš gól byl v zápase první, důležitý, do šatny. Balon jste do brány dotlačil vleže.

Jsem tam od toho, abych dával i takové góly. Byl jsem v prostoru, kde mám být, takhle mi to trenér říkal, ať stahuju stopery a chodím do té kapsy. Odrazilo se to ke mně, stál jsem na správném místě a dotlačil jsem to do brány.

Trefil jste se někdy podobně? Byl to zlomový moment zápasu?

Takový gól jsem ještě nedal. A zlomová podle mě byla ta penalta na 2:0, Nico krásně proměnil a už se nám potom dýchalo lépe. Jsme rádi, že to takhle trefil, a že kluci přidali další góly.

Brzy jste po vyloučení Simy hráli v deseti. Ceníte si vítězství o to víc?

Bylo důležité dát do přestávky branku, což se podařilo a byli jsme za to hrozně rádi. Trošku jsme si oddechli. O poločase jsme si řekli, co a jak hrát, abychom to vyladili, a byly z toho další tři góly. Jsme rádi, že jsme to takhle zvládli.

A díky zaváhání Sparty v Českých Budějovicích (0:0) jste navýšili náskok na první příčce na šestnáct bodů.

Její zápas jsme sledovali matně a když jsme se dozvěděli výsledek, dodalo nám to elán a sílu navíc. Ale samozřejmě jsme se soustředili hlavně na sebe, abychom předvedli, co od nás trenéři očekávají.

Jste mezi reprezentačními náhradníky. Těší vás to? Nemrzí vás trochu, že jste se neprobil do hlavní nominace?

Nemrzí, mrzí... Jsem rád, že jsem se tam vůbec dostal, před půl rokem, před rokem se mi o tom nesnilo. Jsou tam kvalitní útočníci a já se od nich můžu jen učit. Pro mě je důležité hrát ve Slavii. Co přijde, přijde. Je to bonus, vážím si toho, že můžu být aspoň mezi náhradníky, ale fotbalovej život jde dál a třeba jednou nominace přijde.

Váš čtvrteční postupový zápas v Glasgow s Rangers měl nepříjemnou dohru, jak se vám v takové atmosféře připravovalo na utkání?

Hodili jsme to za hlavu, ať to řeší jiní. Kabina drží pospolu, Kudymu věříme, samozřejmě. A koukejte, jakej je profík - úplně v klidu to zvládl, přitom kolem něj byl šrumec. Je to zkušenej kluk, mám ho hrozně rád a nepřeju mu nic zlého.

Co jste říkal na ligovou premiéru osmnáctiletého gólmana Matyáše Vágnera?

Já mu tleskám, ohromně mu to přeju. Naskočit do osmifinále Evropské ligy není vůbec jednoduchý, on to zvládl s bravurou a proti Opavě to jen potvrdil. Jsme rádi, že ho máme. Byl klidnej, musím jen chválit.