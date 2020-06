Slavia je pod větším tlakem než my, míní plzeňský střelec Beauguel

Čeká vás nejdůležitější utkání v ročníku o zachování naděje na ligové prvenství...

Jsem opravdu nažhavený, hodně motivovaný. S novým trenérem Guľou je teď najednou všechno úplně jinak. Víme, jaká je situace a že na Slavii ztrácíme osm bodů, ale pokud bychom zvítězili, tak bude zbytek sezony ještě zajímavý.

Slavia vs. Plzeň Online reportáž v neděli od 19 hodin

Proti Baníku jste ve středu začal na lavičce. Byl jste vděčný za trochu odpočinku?

Rozhodně ne, chci hrát všechny zápasy! Tak to mají ale asi všichni. Zvlášť nyní, když hrajeme tak dobře. V dané situaci to však bylo lepší, trochu mě bolel sval a nechtěl jsem jeho stav před nedělním zápasem ještě zhoršit. Navíc jsem věděl, že Choras (Tomáš Chorý) odvede dobrou práci. On si mohl zvednout sebevědomí a já zase našetřit nějakou energii.

Vy osobně jste proti Slavii odehrál už deset zápasů, ale porazil jste ji pouze jednou. Je čas na změnu?

Samozřejmě, udělám pro to úplně všechno, co je v mých silách. Pokud Slavii ještě dvakrát porazíme, tak to bude perfektní.

Máte představu, jaká cesta povede v Edenu k vítězství?

Klíčové je, abychom rychle skórovali. Pokud povedeme po prvním poločase jedna, dva, nebo dokonce tři nula, tak to pro nás bude o hodně jednodušší. Ale třeba rozhodneme až v závěru, nezáleží na tom. Samozřejmě preferuju první variantu, kterou jsem zmínil, každopádně to ale bude hodně náročné utkání. Musíme se soustředit ještě víc než obvykle. Přeci jen už mohou být po našlapaném programu někteří hráči trochu unavení, takže musíme hrát hodně týmově, jeden pro druhého. Slavia je víc pod tlakem než my. Pokud budeme respektovat všechna pravidla, která náš kouč nastavil, tak neděle dopadne dobře.

Jak snášíte náročný program po ligovém restartu? V minulosti jste býval ke zraněním hodně náchylný...

Svoje tělo víc sleduju. Od působení v Dukle jsem měl hodně zdravotních problémů, které mi totálně všechno komplikovaly. Často jsem se musel vracet domů do Francie a tvrdě dřít, abych byl zase připravený. Ale už třeba loni jsem měl jen nějaká menší zranění, už to nebylo vůbec tak hrozné jako dřív. Teď jsem ve stoprocentní fyzické kondici. Poslouchám své tělo, je to pro mě moc důležité.