Debakly, rivalita. Proč je Slavia pro Plzeň soupeřem, který jí nesedí

Pět titulů od roku 2011. Od té doby je Plzeň nejúspěšnějším klubem na domácí scéně. Ale jestli jí někdo nesedí, je to právě Slavia.

Soupeř, s nímž čtvrtou sezonu za sebou válčí o ligové o prvenství a do jejich boje nikdo jiný nezasahuje. Stejně jako letos, Slavia má osmibodový náskok, do konce sezony chybí osm zápasů. Oba týmy se střetnou dvakrát včetně nedělního duelu.

Tenkrát v dubnu 2011 Slavia hrála v druhé polovině tabulky a nečekalo se, že by právě ona mohla plzeňské mužstvo rozhodit.

„Nevěřil bych, že když dvě minuty před koncem vedeme o dva góly, tak ještě body ztratíme. Přitom jsme zvládli výborně první poločas i vstup do druhé půle, naše hra snesla nejvyšší měřítka,“ kroutil hlavou tehdejší plzeňský kouč Pavel Vrba.

Slavia vs Plzeň vzájemná bilance od roku 2010 Slavia 9 výher Plzeň 9 výher 2 remízy Nejvyšší výhry

Slavia 5:0 a 4:0 Plzeň 3:0 Poslední zápas

Plzeň - Slavia 0:1

„Naše hloupost. Ale jsme v klidu. Dostali jsme se už z horší situace. Třeba když nás Sparta dotáhla na dva body. No a teď na ni máme čtyři,“ říkal tenkrát jeden z plzeňských střelců obránce František Ševinský.

I když pak následně Plzeňští ztratili další body v Brně, Sparta remizovala v Teplicích. Čtyřbodový rozdíl pak mezi oběma týmy už zůstal a Plzeň měla první titul.

Od té doby o něj usiluje každý rok.

Slavia pak v dalších letech bojovala o záchranu, ale na Plzeň si troufala vždycky. Od léta 2011 ji nikdo nedokázal tak často zaskočit jako slávisté. Nikdo jiný nebyl pro Plzeň tak nepříjemným soupeřem.

Památný je duel ze 14. května 2016. Plzeň dorazila do Edenu už jako šampion a přestože nastoupila takřka v plné sestavě, utrpěla debakl 0:5.

„Nevím vůbec, co říct. Je to velká kaňka na závěr ligy. Myslím, že si to nezaslouží nikdo v klubu, a touhle cestou bych se chtěl hrozně omluvit plzeňským fanouškům,“ prohlásil tehdejší plzeňský kouč Karel Krejčí.

Způsobila to absolutní ztráta soustředění a motivace. Plzeň sérií šestnácti výher dokráčela k titulu tři kola před koncem, zbývající utkání prohrála. V Boleslavi, s Jabloncem a vrcholem byl debakl na Slavii.

„Hráčům jsem ihned po zápase v kabině sdělil, že jim bude udělena pokuta rovnající se už vyplacené týmové prémii za zisk titulu. V součtu tak tým přijde o několik milionů korun,“ zuřil plzeňský generální manažer Adolf Šádek.

Postupně se zrodila velká rivalita, která započala právě v první plzeňské titulové sezoně. Během vzájemného utkání v říjnu 2010 v Praze došlo k několika vážným incidentům mezi fanoušky.

Jak se začalo Plzni dařit, všechno se zvýraznilo. Plzeň převzala roli Slavie v boji o titul proti Spartě, nikoli však historickou rivalitu. A když Sparta před třemi čtyřmi lety z boje o titul odpadla, je boj o první příčku záležitostí jen Plzně a Slavie.

Meze sportovního zápolení na hřišti přesáhl incident z loňského května. Před vzájemným duelem o první příčku slávističtí chuligáni v noci poničili tréninkový areál v plzeňské Luční ulici.

O dva dny později Slavia doma porazila Plzeň 3:1 a dvě kola před koncem si zajistila pětibodový náskok. Čili rozhodla o titulu.

Dva titáni vládnou Proč Slavia a Plzeň si hrají vlastní ligu

Slavia ovládla čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů, z toho dva ze tří v minulé sezoně.

Když kluby na sebe narazily v ročníku 2018/2019 poprvé, Plzeň šla do utkání 7. kola bez ztráty bodu. Ale na Slavii utrpěla debakl 0:4. Podepsalo se na tom vyloučení Hubníka v 38. minutě, z následné penalty Stoch zvýšil na 2:0.

Nakonec 0:4, předtím 0:5. Od nikoho jiného Plzeň v posledních patnácti lidech takové nálože neschytala.