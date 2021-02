Opět můžeme národ překvapit, říká pardubický Černý před duelem na Slavii

V sobotním utkání však bude potřeba tato čísla zlepšit. V 16 hodin Pardubice podruhé v sezoně prověří mistrovská Slavia, tentokrát v Edenu.

Po poslední ztrátě s Příbramí v samém závěru utkání (3:3) bude hodně nahecovaná. Navíc ještě když Východočeši jsou tím druhým týmem ze tří, který letos dokázal celek ze samotného vrchu tabulky okrást o body. Ve třetím kole v Ďolíčku ještě před pár tisícovkami diváků s favoritem skoro až senzačně remizovali 1:1.

Slavia vs. Pardubice Online reportáž v sobotu od 16 hodin

„Nevidím důvod, proč by se nám to opět nemohlo podařit,“ říká odhodlaně útočník Pardubic Pavel Černý. „Jsme teď v pohodě. Ze dvou zápasů máme šest bodů, takže do tohoto utkání rozhodně nepůjdeme pod žádným tlakem, ale naprosto uvolněně,“ dodává Černý.

Východočeši po několika týdnech dostanou možnost zahrát si svůj kombinační fotbal, bude se totiž hrát na parádním terénu jednoho z nejmodernějších stánků v zemi. Stejné výhody ovšem zaručeně využije i Slavia, kterou v ukrutných mrazech na prvním místě tabulky hřeje desetibodový náskok na druhou Spartu.

„Výkonnostně je Slavia od zbytku soutěže určitě odtržená, ale my jsme si dokázali, že se s ní dá hrát, stejně jako s ostatními týmy v lize. Není se čeho bát, jdeme předvést svůj nejlepší výkon a uvidíme, na co to bude stačit. Klidně můžeme zase překvapit celý český národ,“ nepochybuje jeden z nejzkušenějších hráčů v pardubické kabině.

Podle předpovědi bude v Praze v době utkání minus pět, původně měl první hvizd rozhodčího zaznít v 18.30, právě kvůli počasí to však bude už ve čtyři.

„Osobně jsem rád, protože má být opravdu velká zima. Uvítají to podle mě všichni, ale žádná výhoda z toho asi neplyne,“ uvažuje Černý. „Situace teď není lehká pro nikoho. Slavia, Sparta i Plzeň mají asi trošku výhodu díky halám a vyhřívaným trávníkům, ale my s počasím počítáme. V mrazech se připravujeme a nevidím nic, co by mělo znehodnotit náš výkon,“ dodává.

Černý zatím v sezoně zasáhl do čtrnácti utkání a pravděpodobně si zahraje i proti Slavii, na svůj první ligový gól za Pardubice však prozatím stále čeká.