Trpišovský chválil Lingra i Koláře. Hráči chtěli být hrdiny zápasu, nepoložili se

V sedmé minutě fauloval Skaláka v pokutovém území Oscar, který dostal důvěru a poprvé naskočil na postu stopera. Po necelých deseti minutách už ale hřiště opouštěl a připravil trenérovi další dilema.

„Oscar z defenzivního hlediska odehrál dobré utkání v Kluži. Vnímali jsme, že se správně rozhoduje v obranných situacích, a proto jej dnes nasadili. První, co mi proběhlo hlavou po vyloučení, bylo, že jsme přišli o hráče, který nám měl jistit defenzivní povinnosti,“ uvedl Jindřich Trpišovský na pozápasové tiskové konferenci.

Po vyloučení jste nestřídal. Proč jste se tak rozhodl?

Překvapila mě reakce hráčů, Ondra Lingr za mnou hned přišel, ať ho klidně stáhnu, že se obětuje pro tým. Chtěli jsme ale vyhrát, a tak jsme se rozhodli nestřídat. Proběhla tam rotace s Hromadou, který podal v obraně skvělý výkon.

A nakonec se Lingr odvděčil rozhodujícím gólem.

Ondra i Vašek Jurečka dnes udali směr, který nám pomohl utkání zvládnout. Víme, že mají schopnost strhnout tým rváčstvím a chutí. Reakce týmu byla jiná než v předchozích utkáních. Konečně kluky někdo vedl k tomu, abychom strhli pomyslné štěstí na svou stranu. Někteří chtěli být hrdiny zápasu a psychicky se nepoložili.

Čím to, že se tým takto probudil?

Po utkání v Kluži jsme zjišťovali zdravotní stav hráčů. Sedli jsme si se skupinkou kluků, kteří mají schopnost vzít zápasy na sebe. Chtěli jsme, abychom se po nezvládnutých duelech soustředili i na mentální stav týmu, aby se hráči semkli a fungovali.

Ve druhém poločase jste soupeře k ničemu nepustili. Co jste změnili?

Přešli jsme na tříobráncový systém, který jsme snad použili poprvé v životě. Například Ousou se v něm rozhodoval mnohem lépe. Defenzivní činnost jsme i přes netradiční rozestavení zvládli dobře. Škoda jen, že jsme nedokázali nějakou z dalších brejkových situací dotáhnout do konce.

Jak těžké bylo vyrovnat se s dlouhým oslabením?

V kontextu čtvrtečního utkání a cestování bylo utkání velmi fyzicky náročné. Musím ale vyzdvihnout některé individuality, které pozvedly náš výkon a pomohli nám. Například Ondra Kolář předvedl velmi dobrý výkon nejen chycením několika střel. Pomohl nám při vysokých míčích, dobře se rozhodoval. Po dlouhé době musel řešit spoustu situací, vyzdvihl bych zákrok proti Ladrově ráně v první půli. Tvořil základ týmového úspěchu.

Vypadl vám další obránce. Očekáváte návrat Santose?

Eduardo má hodně zdravotních problémů. Nejdříve trable se svalem, poté prošel nějakou nemocí. Stále netrénuje s týmem, trápí ho rýma, a tak zůstává doma. Je v péči individuálních koučů.

Jak je na tom Mandous?

Aleš netrénuje, je připravený v záloze, kdyby náhle musel do brány, kde by nastoupil pod prášky. Udržujeme ho v kondici a čekáme na operační zákrok, který mu uleví od problémů. Snažíme se to tlačit směrem k zimní přestávce.

Budete v zimě hledat dalšího stopera?

To je otázka aktuálního zdravotního stavu a hráčů, kteří budou k dispozici. Počítáme s Maxem Talovjerovem, který se v zimě vrátí do kádru. Pomalu připravujeme Ondru Kričfalušiho, který byl na lavičce. Jeden šikovný hráč z Vlašimi s námi půjde do přípravy. Chceme spoléhat na vlastní zdroje.

Jakou prioritu má pro vás středeční pohárové utkání před nadcházejícím derby?

Ve Slavii neexistuje zápas, který byste mohli dát na vedlejší kolej. Uvidíme, kolik změn si vlastně můžeme dovolit, moc možností nemáme. Nebudeme hráče šetřit, do neděle je dlouhá doba. Použijeme to nejlepší, co bude k dispozici.