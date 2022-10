Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Byly týdny, kdy se mu vůbec nechtělo do kabiny. Rukavice oblékal s kyselou tváří. A to poslední, co chtěl, bylo plácat sebou o zem. Fotbal mu připadal úplně zbytečný. Ondřej Kolář, jeden z nejlepších brankářů v zemi, poprvé odhalil, co ho trápilo: „Vyhořel jsem. Říkal jsem si: Co z toho máš? Proč to děláš? Vždyť se jen stresuješ.“