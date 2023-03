Zápasem na Slavii žil tým víc, bylo to znát už na tréninku, prozrazuje Červ

Stejně jako před nedávnem v poháru proti Spartě, i v sobotní ligové bitvě se Slavií se Severočeši dokázali vyburcovat a gólem Victora Olatunjiho v nastavení vydřeli doma cennou remízu 2:2.

„Musím být spokojený, nezískávali jsme body a minule v Boleslavi jsme dostali výprask. Bylo to o tom, jestli dokážeme postavit mužstvo psychicky na nohy. V situaci, kdy nám z různých důvodů chybělo sedm hráčů, tým ukázal charakter,“ řekl liberecký kouč. „Asi jsme byli horší než Slavia, ale hráli jsme tak, jak jsme chtěli, dobře jsme bránili a čekali na svou šanci. Cením si toho, že jsme se nakonec zmobilizovali a vybojovali bod,“ dodal Kozel.

Připravit tým na bitvu s favoritem v situaci, kdy se scházelo představenstvo klubu a jednalo o jeho možných nástupcích u týmu, pro něj osobně muselo být velice složité.

„Tlak na svou pozici jsem samozřejmě vnímal, v tomhle prostředí se nepohybuju pár dní. Fotbal je o výsledcích a výkony s Bohemians a v Boleslavi byly špatné. V pondělí jsem byl ale ujištěn, že připravuju mužstvo na Slavii, snažil jsem se na nic nemyslet a dělat svou práci na maximum,“ popsal Kozel situaci před zápasem.

Teď je otázka, jestli srdnatý výkon proti Slavii vedení klubu v čele s majitelem Ludvíkem Karlem uchlácholí a úvahy o výměně trenéra pod Ještědem zase na čas utichnou.

Liberec šel se Slavií po necelé půlhodině do vedení. Doumbiova jedovatá střela po rohu se odrazila od tyče k Červovi a ten s pomocí teče bránícího Ogbua poslal balon do sítě. Hosté však brankou Olayinky brzy vyrovnali. A když po změně stran sudí Zelenka po zákroku Ndefeho na Olayinku nařídil přísnou penaltu ve prospěch Slavie a kanonýr van Buren, který na podzim zářil v dresu Liberce, ji suverénně proměnil, se Slovanem to vypadalo všelijak.

Jenže v závěru byl Olayinka za udeření Ndefeho hlavou vyloučen a Liberečtí v páté minutě nastavení přesilovku využili: Doumbia poslal dlouhou přihrávku za obranu Olatunjimu, ten přehodil brankáře Koláře a zařídil Severočechům cenný bod za remízu 2:2.

„V týdnu jsme si řekli, že to bude hlavně o nás, o bojovnosti jeden za druhého. Už i na tréninku bylo znát, že tým tím víc žije. Dávali jsme do toho všechno a pak nás to odměnilo v zápase tím, že jsme v 95. minutě vyrovnali. Dřeli jsme až do umření,“ řekl střelec prvního libereckého gólu Lukáš Červ, kterého vychovala Slavia. „Je zajímavé, že jsem dal gól pod tribunou Sever, což jsem si jako malý vždy přál. Teď jsem ho sice dal, ale v jiném dresu. Bylo to pro mě speciální utkání, pro sebe jsem to okořenil gólem, který pomohl k remíze.“

Teď má fotbalová liga reprezentační přestávku a po ní čekají Liberec klíčové bitvy s týmy ze spodní poloviny tabulky – v Ostravě, se Zlínem a v Jablonci. „Bod získaný se Slavií beru jako něco navíc, úplně nám nešlo o to, jak to dopadne, ale abychom si dodali sebevědomí bojovností a tím, že na hřišti necháme úplně všechno. Musíme v tom pokračovat i v dalších zápasech po repre pauze,“ velí záložník Červ. Ze zraněných hráčů mají nejblíže k návratu na hřiště Frýdek a Fukala.