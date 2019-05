Jablonečtí fotbalisté míří do Edenu. Ztíží Slavii cestu za titulem?

Pokud dnes odpoledne ztratí druhá Plzeň doma body se Spartou, mohou už po následném večerním utkání fotbalisté Slavie oslavit titul. Jenže v cestě jim bude stát Jablonec, kterému se na stadionu Pražanů v Edenu v poslední době daří a může jim tak korunovaci ztížit či odložit.

Jablonečtí skončí určitě čtvrtí a jen čekají, jestli z této pozice postoupí do kvalifikace Evropské ligy přímo, nebo budou muset o jízdenku do pohárové Evropy ještě bojovat v baráži s nejlepším celkem prvoligové skupiny o 7. – 10. místo. To se stane pouze v případě, když Ostrava vyhraje ve finále MOL Cupu nad Slavií.

Slavia - Jablonec Sledujte od 20.00 online.

„Na sto procent už budeme v lize čtvrtí, ale pro nás se nic nemění. Přistupujeme k zápasu na Slavii stejně zodpovědně jako ke každému utkání, protože ještě můžeme hrát to kvalifikační utkání o Evropskou ligu, takže by byla škoda, kdybychom něco podcenili,“ tvrdí jablonecký trenér Petr Rada.

„Hrajeme s týmem, který má titul na dosah. Slavia je samozřejmě velmi těžký soupeř, ale my nemáme důvod se někoho bát. Ověřili jsme si, že můžeme hrát s každým a chceme navázat na poslední dobré výkony,“ řekl Rada, jenž bude dnes stejně jako v sobotu doma s Ostravou kvůli trestu jen na tribuně a tým opět povede z lavičky jeho asistent Zdeněk Klucký.

Jablonečtí chtějí prodloužit svoji parádní bilanci na stadionu Slavie: v Edenu 6x v řadě neprohráli a v posledních dvou duelech tam zvítězili.