Slavia může mít titul. Potřebuje lepší výsledek než Plzeň proti Spartě

Slavii stačí k mistrovskému triumfu získat bez ohledu na výsledky Viktorie čtyři body.

Scénář ke středečnímu jásotu je prostý, jakmile večer naroste rozdíl mezi Slavií a Plzní na víc než současných pět bodů, v Edenu propukne euforie.

Videorozhodčí Plzeň - Sparta

VAR: Jiří Adam

AVAR: Ondřej Pechanec Slavia - Jablonec

VAR: Ondřej Lerch

AVAR: David Hock

Pokud k oslavám dojde, budou u toho i fandové z tribuny Sever. Odvolací komise sice potvrdila trest disciplinárky a uzavřela sektory v nejhlučnější části hlediště, příznivci se ale přesunou na jih. A permanentkáři z jihu, kteří nechtějí být součástí kotle, můžou využít náhradních míst v sektorech 111 a 112.



Cestu za titulem může ovšem ztížit Jablonec, který doma Slavia v lize nedokázala porazit už šestkrát za sebou. Poslední dva vzájemné duely na vlastním stadionu navíc prohrála (0:2 a 1:3).

„Čekají nás tři zápasy, které jsou velice těžké. Zápas v Ostravě, doma derby a teď doma s Jabloncem, na který se Slavii tady poslední dobou nedařilo. Musíme výhru nad Plzní ve středu potvrdit,“ řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.



Slavia Praha - FK Jablonec středa 20.00, sudí Nenadál, skupina o titul Předpokládané sestavy:

Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Deli, Bořil - Souček, Král - Masopust, Traoré, Stoch - Škoda. Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Břečka, Sobol - Hübschman - Kratochvíl, Trávník, Považanec, Jovovič - Doležal.

Nicméně se dá říci, že se Slavia od poslední porážky s Jabloncem poučila – od srpna, kdy mu podlehla 0:2, doma v nejvyšší soutěži třináctkrát za sebou neprohrála.

Což by jí stačilo ve chvíli, kdy Sparta vyhraje v Plzni. Jablonci navíc „o nic nejde“, má jistou čtvrtou příčku.

„Ale pro nás se nic nemění,“ ubezpečuje trenér Petr Rada, který kvůli druhé části disciplinárního trestu nesmí na lavičku.



„Přistupujeme k zápasu na Slavii stejně zodpovědně jako ke každému utkání. Jedeme k týmu, který má titul na dosah, je to samozřejmě velmi těžký soupeř. Ale my nemáme důvod se někoho bát, ověřili jsme si, že můžeme hrát s každým. Chceme navázat na poslední dobré výkony,“ dodal Rada.

Viktoria Plzeň - Sparta Praha středa 17.30, sudí Marek, skupina o titul Předpokládané sestavy:

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Procházka, Hrošovský - Kayamba, Kopic, Kovařík - Beauguel. Sparta: Heča - Zahustel, Radakovič, Costa, Hanousek - Karlsson, Frýdek, Sáček, Hašek, Hložek - Drchal.

Mistrovské oslavy v Edenu samozřejmě může oddálit nebo překazit Plzeň, která nastoupí podruhé za čtyři dny proti elitnímu pražskému klubu.

Nevšední zápas zřejmě prožije domácí obránce Jakub Brabec, pokud poprvé v kariéře nastoupí proti Spartě, kde fotbalově vyrostl a kde kopal ligu před odchodem do zahraničí.

„Pro mě je to určitě pikantní, těším se. Bude to hezký zápas jak pro diváky, tak speciálně pro mě,“ řekl Brabec pro web Viktorie.

Šestadvacetiletý stoper doufá, že Plzeň, jež doma za celou sezonu neprohrála a ovládla patnáct ze šestnácti zápasů, Slavii cestu k titulu neulehčí.

„Musíme bojovat až do posledního zápasu. Určitě by bylo hodně smutné, kdyby Slavia neuhrála třeba dva zápasy a my si to prohráli v jiných zápasech. Musíme do posledního kola věřit a i tak si potvrdit, že jsme druzí před Spartou a dát to najevo ve středu,“ upozornil Brabec.

Bodovým ziskem by si Viktoria definitivně zajistila druhou příčku.



„Jestli je rozhodnuto? Nemyslím si to. Ale samozřejmě Slavia má obrovský náskok na to, že se hrají už jen tři kola. Zápas se Slavií nám nevyšel, takže doufám, že si trošku spravíme chuť. Vždy musíme chtít hrát až do konce, určitě budeme chtít vyhrát,“ řekl plzeňský kouč Pavel Vrba.

Sparta poslední vzájemný duel vyhrála vysoko 4:0, od té doby se ale mnohé změnilo. Místo Zdeňka Ščasného sedává na lavičku (zatím dočasně) Michal Horňák, který první tři utkání v nové funkci vyhrál bez obdržené branky.

„Plzeň je úřadující mistr, pod mým vedením nás čeká první mužstvo, které je v tabulce před námi. Doma jsme je porazili 4:0, ale víme, že v posledních letech nemáme v Plzni dobrou bilanci. Chtěli bychom tam tentokrát uspět. Uděláme maximum pro to, abychom vyhráli,“ řekl Horňák.