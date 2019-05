Co může zastavit fotbalovou Slavii? Jen vlastní kolaps

Ovšem prohospodařit se dá leccos - třeba Sparta před jedenácti lety ve stejné fázi vedla o čtyři body, v posledních třech kolech třikrát prohrála a právě slávisty nakonec velkoryse pustila na trůn.

Jenže současný lídr vypadá silně a Plzeň, jediný pronásledovatel, naopak nepřesvědčuje. O čem se tedy v závěru nadstavbové části mluví? MF DNES odpovídá na pět otázek.

Jak blízko má Slavia k titulu? Blizoučko. Klidně se může stát, že bude slavit už ve středu, kdy hraje doma s Jabloncem. Potřebuje uhrát lepší výsledek než Plzeň, která hostí Spartu. Jakmile rozdíl naroste na víc než současných pět bodů, v Edenu bude veselo.

„Hotovo ještě určitě není,“ varuje trenér Jindřich Trpišovský. Ale sám ví, že tým je pár metrů před cílovou páskou v čele s luxusním náskokem.

Co ze Slavie dělá českou jedničku? Nejlepší kádr v lize, nejlepší trenér, nejvyrovnanější výkonnost a největší odhodlání. Slavia je hladová, jde za titulem se vší vervou. I když mají někteří hráči v nohách kolem padesáti zápasů, zvládnou ze sebe ještě vymáčknout zbytky sil.

A nikdo nepodcení jediný detail: proto proti Plzni Trpišovský poslal týmu v závěru přes záložníka Součka taktické pokyny napsané na papírku. „Stadion bouřil, nebyli jsme schopni dořvat na dvacet metrů,“ vysvětloval. Malý střípek, ale i ty hrají v dostizích o titul zásadní roli.

Co slávisty ještě může zastavit? Jedině vlastní kolaps - výše zmíněný případ Sparta 2008 může posloužit jako varování. Tehdy sparťané doplatili na to, že kapitán Řepka nepochopitelně zkratoval, nechal se doma proti Brnu vyloučit po dvou minutách a místo mistrovských oslav se tým rozsypal.

Ani Slavia jistě není dokonalá, což se ukazovalo osmdesát minut zápasu s Plzní. Sice byla lepší, ale kazila víc, než u ní během sezony bylo zvykem.

Proti Jablonci navíc nemůže spoléhat na bouřící Tribunu Sever, která bude pykat za nevhodné chování v pohárovém derby. Proti Plzni přitom Slavia všechny góly nastřílela právě do brány pod kotlem, který celý zápas vřel.

VIDEO: Trpišovský: vyhráli jsme velkou bitvu, ale válku ne Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Co by titul Slavii přinesl? Kromě splněného snu a vlny euforie také šanci zahrát si Ligu mistrů a vydělat velké peníze. I kdyby se slávisté do základní skupiny neprobili, budou mít jistou přímou účast v Evropské lize, za kterou UEFA vyplácí téměř tři miliony eur. Když k tomu přičtete dalších pět jen za účast v play off o Ligu mistrů, jste v přepočtu na 205 milionech korun. A můžete ještě přidat víc než deset milionů, které bere vítěz ligy od Ligové fotbalové asociace: v porovnání s „evropskými“ penězi drobné, ale zároveň desetkrát víc, než kolik získá šampion hokejové extraligy.

Jak se osvědčuje nadstavba? Zatím budí rozpaky. Když zůstaneme u Slavie - neudivilo vás, že na zápas s Plzní, šlágr šlágrů, který dost možná rozhodl ligu, nebylo vyprodáno? Že se nezaplnil plzeňský kotel, když tým měl šanci zlomit sezonu a vyskočit do čela?

Zájem fanoušků, který měl být hlavním bonusem, není takový, jak se čekalo. „Lidi jsou fotbalem přesycení,“ zkusil najít důvod Trpišovský, jeden z kritiků nadstavby. Nebýt jí, Slavia už by víc než dva týdny jásala. Ale za titulem odhodlaně kráčí dál.