Olomouc znám, nachystaná bude dobře, ví plzeňský Falta

Od svého zimního příchodu se Falta usídlil v základní sestavě úřadujícího vicemistra, od úvodu naskočil do všech sedmi dosavadních ligových zápasů a dá se předpokládat, že si nenechá ujít ani střetnutí se svým milovaným klubem.

Do zápasu vstupujete se sérií tří vítězství v řadě. V lize jste zdolali Bohemians i Brno, v poháru jste si poradili s Hradcem.

Samozřejmě budeme chtít vyhrát a potvrdit ty tři výhry.

Viktoria už neprohrála se Sigmou devět let Plzeňští fotbalisté dnes narazí na jednoho ze svých oblíbených soupeřů, alespoň co se výsledků týče. S Olomoucí totiž naposledy prohráli v březnu 2012. Tenkrát Viktoria utrpěla krutou a nečekanou domácí porážku 0:4, od té doby si ale v lize nad Hanáky připsala devět triumfů, dva zápasy skončily nerozhodně. Jedna z remíz se zrodila na podzim, na výsledku 2:2 se střelecky z olomouckého pohledu podílel i nyní už plzeňský Šimon Falta.

Celou kariéru v nejvyšší soutěži před přestupem do Plzně jste strávil právě v Olomouci. Jak se před vzájemným střetem cítíte?

Moc se těším. Doufám, že to bude dobrý zápas, ze kterého vyjdeme jako vítězové.

Už jste kontaktoval nějaké bývalé spoluhráče? Přeci jen znáte v Sigmě skoro každého...

Ještě jsem se s nikým nebavil ani jsem si s nikým nepsal. Nevím, jestli se někdo ozve, ale já asi nikomu psát nebudu. To spíš až po utkání se s kluky rád pobavím.

Jak byste Olomouc jako soupeře charakterizoval?

Určitě to nebude nic jednoduchého, Olomouc na nás bude dobře připravená. Jak znám tamní prostředí, tak budou nachystaní a my budeme muset podat maximální výkon, abychom uspěli.

Jakým stylem hry se budete chtít prezentovat?

Jako vždycky. Chceme být dominantní na míči, rychlí v přechodové fázi a nastřílet co nejvíc branek.

Plzeň - Olomouc Online od 18.30 hodin

Co vůbec zatím říkáte na Plzeň? Jak se vám působení na západě Čech zamlouvá?

Můj pocit je velmi dobrý. Vyhovují mi spoluhráči, ať hraji na beku, nebo na křídle. Za mě maximální spokojenost.

Sám jste zmínil, že poměrně často střídáte posty, na kterých hrajete. Je to pro vás problém?

Už jsem to zažil právě v Olomouci. Občas je to složitější, ale jsem rád, že mi kluci pomáhají, ať naskočím kdekoliv. Za to jsem moc rád.