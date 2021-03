Atraktivní duel: Falta poprvé proti Sigmě a Hubník v Plzni jako sok

„Chceme vyhrát a potvrdit poslední tři vítězství,“ hlásí Falta. „Nebude to ale nic jednoduchého. Jak znám prostředí v týmu Olomouce, tak přijedou dobře připravení. Budeme muset podat maximální výkon.“

Plzeň - Olomouc Od 18.30 hodin online

Za Sigmu nastupují také plzeňští odchovanci Mandous a Sladký, za Plzeň zase kromě Falty další exsigmáci Kalvach s Hořavou, jenž však na rozdíl od opory Kalvacha už nepatří do sestavy Viktorie a po konci smlouvy by se v létě mohl vrátit do Olomouce. „Pro ty kluky je to specifické, těší se více. Obzvlášť u Kalviho jsem si všiml, že si to vychutnává. Navíc to pak odehraje kvalitně. Věřím, že podobně to bude i v případě Šimona Falty a o to větší budeme mít sílu,“ přeje si plzeňský asistent trenéra Marián Zimen.

„Kluci se budou chtít ukázat. Věřím, že zápas bude mít dobrou úroveň,“ doplňuje na klubovém webu olomoucký asistent Jiří Neček.

„Díky tomu bude o náboj postaráno,“ kývne záložník Sigmy David Houska. „Já sám teď nikomu psát nebudu, ale po zápase se s klukama rád pobavím,“ podotýká Falta.

Ihned po příchodu do Plzně se rychlý levák usadil v základní sestavě, i když ne vždy na křídle, zaskakuje také na beku. „Už jsem to zažil v Olomouci. Občas je to složitější, ale kluci mi tu pomáhají, ať už naskočím kdekoli. Za to jsem moc rád,“ říká Falta. „Hraje se mi tu dobře. Spoluhráči mi vyhovují, za mě tedy maximální spokojenost.“

Atmosféra by se dala krájet

Ačkoli se Plzeň po bídném podzimu zvedá, na šestém místě je pořád daleko za svými ambicemi.

„Když jsme obvykle jeli do Plzně, byla na prvním nebo druhém místě. Její sebevědomí bývalo větší. V této sezoně se podařilo v Plzni uspět i Karviné nebo Liberci, takže cítíme šanci,“ povídá Houska. „Pořád je to ale Plzeň, kvalitní mužstvo.“ Sigma řeší své trable; ze čtvrtého místa po podzimu se propadla až na osmé a po domácí porážce se Zlínem (0:1) bylo v kabině dusno.

„Prohráli jsme, takže atmosféra by se dala krájet,“ líčil Neček. „Hráčům jsme vytýkali hlavně přístup, také se nám vůbec nelíbil herní projev. Darovali jsme body Zlínu a teď je potřeba získat je zpět. Doufám, že si to uvědomí.“

Houska doplnil: „Zaslouženě jsme byli kritizováni. Ani my hráči jsme s výkonem nebyli spokojeni. Rozhodně máme co napravovat.“

Nebude však u toho defenzivní záložník Greššák, který pyká za čtyři žluté karty. K plzeňským marodům Hejdovi a Kopicovi po pohárovém zápase přibyl Kayamba.