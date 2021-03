Čekání na gól? Jindy jsme ztratili hlavu, teď je to jiné, těší plzeňského Guľu

Viktoria působila v první půli dominantním dojmem, ale gól ne a ne přijít. Kouč Guľa ke střídání nesáhl, vyčkával. A vyplatilo se, po necelé hodině hry se totiž trefil Beauguel a rozhodl o plzeňské výhře.

„Učíme se, aby kluci drželi herní plán, i když nevstřelí gól rychle z dobrého vstupu,“ pronesl slovenský trenér Západočechů.



Olomouc dřela, nedala vám nic zadarmo. Potěší taková výhra o to víc?

Je to cenné vítězství po bojovném a týmovém výkonu. Naše kompaktnost byla slušná, navíc jsme ji podpořili množstvím šancí, ze kterých jsme jednu proměnili. Jsme za to rádi a věřím, že i taková výhra nám do dalších dnů být ještě silnější. Vážíme si toho.

Byl jste klidný i po téměř hodině, když jste stále nebyli schopní prolomit obranu Sigmy a otevřít skóre?

V první části šel Bucha sám na bránu, pak tam byla ještě jedna situace v pokutovém území po standardní situaci, to jsou dvě možnosti. Měli jsme kvalitního soupeře a zápas se stále lámal. Zvažovali jsme, jak do toho vstoupit. Gól nám pomohl, to bezpochyby. Otevřel se nám prostor, měli jsme být „zabijáčtější“.

Co říkáte na přínos Jeana-Davida Beauguela? Dal branku, dostal se do spousty zajímavých příležitost...

Vždy výkony rozebíráme nejen z pohledu produktivity, ale i práce, které odvedl velké penzum. Pro hrotového útočníka je klíčové, že je gólový. Navíc je fajn, že to přináší body. Takové zápasy lámou drobnosti a je fajn, že jsme ho zlomili na naši stranu.

Nakonec stačila jediná trefa.

Pro nás je podstatné učit se vyhrávat i takovým způsobem, každý zápas má svůj příběh. Učíme se, aby kluci drželi herní plán, i když nevstřelí gól rychle z dobrého vstupu. Je cenné, že mužstvo správně reaguje. Jindy jsme ztratili hlavu a dali šanci soupeři, teď je to citelně jiné. Hráči se přesvědčili, že pokud pracují a neuhnou, tak má mužstvo sílu.

Olomouc si za zápas nepřipsala ani jednu střelu na branku. Potěší vás taková statistika?

Nestihl jsem to ani zaregistrovat. Chlapci byli při sobě ve správných prostorech. V přechodu musíme být silnější, ale defenzivní činnosti si cením. Tutovku neměli, ale ošemetné situace tam byly. Cítím, že tým nabírá sílu a umí reagovat.

K čistému kontu znovu přispěl i stoper Filip Kaša. Zdá se, že se stává jedním z pilířů defenzivní linie.

Myslím, že zapadl velmi solidně. Dá se opírat o jeho výkonnost a Brabec mu výborně sekundoval. Musíme být trpěliví, protože spolu v mistrovských zápasech opakovaně ještě nehráli. Tentokrát to bylo super.