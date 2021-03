Baník s novým koučem míří na Slavii, Plzeň i Liberec chtějí blíž rivalům

Na čtvrté místo se může dočasně vyhoupnout Liberec, který nastoupí v Příbrami. Také Plzeň se ocitne v případě úspěchu s Olomoucí blíž nejvyšším příčkám.

Třetí Slovácko, které z posledních deseti zápasů osmkrát vyhrálo a pouze jednou padlo, skolil koronavirus, a tak byla jeho páteční předehrávka s Pardubicemi odložená. Také Sparta je v karanténě a duel s Jabloncem odehraje později.

Šlágrem kola je duel Slavie s Baníkem Ostrava, který po odvolaném Luboši Kozlovi povede kouč Ondřej Smetana, bývalý trenér klubové rezervy. Jaká bude jeho premiéra v nejvyšší soutěži?

Červenobílí se budou chtít nachystat na čtvrteční osmifinálový duel Evropské ligy proti skotskému Rangers, přesto nelze očekávat, že by domácí trenér Jindřich Trpišovský výrazněji promíchal sestavu. Když to udělal nedávno v Teplicích, nevyplatilo se mu to a lídr na těžkém terénu jen remizoval.

Příbram - Slovan Liberec sobota 14.00, rozhodčí Petřík, na podzim 0:3 Předpokládané sestavy Příbram: Kočí - Laňka, Kvída, Tregler, Svoboda - Lalkovič, Rezek, Pilík, Nový - Zorvan - Voltr. Liberec: Nguyen - Koscelník, Chaluš, Jugas, Mikula - Karafiát (Purzitidis), Mara - Pešek, Sadílek, Mosquera - Rabušic.

Liberec vyhrál osm z posledních devíti vzájemných ligových zápasů

Příbram v lize devětkrát za sebou nevyhrála, po Liberci ji navíc čeká odložený duel na Spartě

Liberec prohrál jediný z posledních pěti venkovních ligových duelů

Teplice - Opava sobota 16.00, rozhodčí Marek, na podzim 1:2 Předpokládané sestavy

Teplice: Čtvrtečka - Vondrášek, Gabriel, Mazuch, Černý - Jukl, Fortelný - Macej, Žitný, Moulis - Mareš. Opava: Fendrich - Březina, Kulhánek, Žídek - Mondek, Nešický, Řezníček, Hellebrand, Helešic - Čvančara, Smola.

Opava v posledních dvou vzájemných zápasech neprohrála, na jedno ze dvou vítězství v této ligové sezoně dosáhla právě proti Teplicím

Teplice doma v lize čtyřikrát za sebou nevyhrály a získaly tam jen devět z celkových devatenácti bodů v sezoně. Přitom minule na Stínadlech remizovaly se Slavií

Teplice mají s dvaačtyřiceti inkasovanými góly nejhorší obranu ligy, Opava s třinácti brankami zase nejhorší útok

Fastav Zlín - Bohemians sobota 16.00, rozhodčí Machálek, na podzim 0:2 Předpokládané sestavy

Zlín: Dostál - Fantiš, Buchta, Simerský, Procházka - Hlinka, Conde, Janetzký - Dramé, Jawo, Potočný. Bohemians: Le Giang - Hůlka, Krch, Bederka - Vaníček, Jindřišek, Květ, Hronek, Vondra - Necid, Pulkrab.

Bohemians od dubna 2003 neprohráli v lize ve Zlíně šestkrát za sebou a v posledních dvou duelech tam zvítězili

v aktuální sezoně však Bohemians vyhráli venku pouze jednou. V deseti zápasech tam získali jen pět z celkových čtyřiadvaceti bodů

Zlín zvládl poslední dva zápasy vítězně: skolil Boleslav a vyhrál i v Olomouci

Viktoria Plzeň - Sigma Olomouc sobota 18.30, rozhodčí Berka, na podzim 2:2 Předpokládané sestavy

Plzeň: Staněk - Havel, Kaša, Brabec, Limberský - Čermák, Kalvach, Bucha - Ba Loua, Beauguel, Falta. Olomouc: Mandous - Sladký, Hubník, Beneš, Vepřek - Hála, Breite, Houska, Daněk, González - Nešpor.

Plzeň vyhrála poslední dva ligové zápasy a v týdnu postoupila přes Hradec Králové do čtvrtfinále poháru

Olomouc prohrála v Plzni už šest zápasů v řadě

domácí útočník Zdeněk Ondrášek čeká na stý start v české lize

Dynamo České Budějovice - Mladá Boleslav neděle 14.00, rozhodčí Klíma, na podzim 2:2 Předpokládané sestavy

Č. Budějovice: Drobný - Havel, Králik, Talověrov - Čavoš, Javorek - Čolič, Alvir, Mršič, Skovajsa - Brandner. M. Boleslav: Diviš - Douděra, Šimek, Takács, Preisler - Dancák, Matějovský - Malínský, Ladra, Zmrhal - Škoda.

Boleslav minule po dvanácti kolech zvítězila. Trenér Karel Jarolím čekal na úspěch deset zápasů, radoval se proti Karviné

Č. Budějovice minule doma v lize prohrály poprvé po šesti zápasech

v posledních sedmi vzájemných ligových utkáních padlo celkem šestadvacet branek

Karviná - Zbrojovka Brno neděle 14.00, rozhodčí Franěk, na podzim 2:0 Předpokládané sestavy Karviná: Bolek - Jursa, Santos, Šindelář, Mazáň - Smrž, Herc - Ostrák, Tavares, Bartošák - Papadopulos. Brno: Šustr - Moravec, Pernica, Šural, Záhumenský - Štepanovský, Bariš, Sedlák, Pachlopník - Růsek, Hladík.

Karviná v dosavadních pěti ligových zápasech s Brnem neprohrála a v posledních dvou duelech neinkasovala

Brno čtyřikrát za sebou nevyhrálo a v posledních dvou zápasech prohrálo 0:1

Karviná doma v lize vyhrála jediný z posledních šesti zápasů a získala tam jen deset z celkových pětadvaceti bodů v sezoně

Slavia - Baník Ostrava neděle 18.30, rozhodčí Pechanec, na podzim 1:0 Předpokládané sestavy

Slavia: Kolář - Bah, Zima, Deli, Bořil - Hromada, Provod - Sima, Stanciu, Olayinka - Kuchta. Ostrava: Laštůvka - Fillo, Pokorný, Stronati, Ndefe - Buchta, Jánoš, Tetour, Kaloč, Holzer - Šašinka.