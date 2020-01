Jste strašně kritičtí, hájí manažer Minář olomouckého kouče Látala

A rovněž zatrhl odchod trenéra Látala, jehož lákala polská Jagiellonia Białystok.



Reálněji vypadá odchod šestnáctiletého brankáře Radka Vítka do slavného Manchesteru United.

Není skoro zázrak, že po desátém podzimním místě dostanete tolik nabídek na hráče i trenéra?

Správně to říkáte. Ty nabídky byly lepší, než když jsme udělali čtvrté místo a šli jsme do předkola Evropské ligy. V tu dobu žádné konkrétní nabídky nebyly. Vidíte, že vývoj takový je. Zásadní změna je momentálně ale jen přestup Kuby Plška.

Nabídka od Puskás FC byla podobná jako v létě?

Úplně stejná. Zase jsem si někde přečetl, že létaly miliony. Ne, je stejná. Vždy platí, co je na papíře, a na papíře byla stejná částka jako teď. To, že se licituje, k tomu patří.



Náhradu máte v Gonzálezovi.

Ano, na začátku pod hrotem dostal Pablo González prostor, pak kvůli Plškovi hrál na pozici, která není taková, aby odvedl maximum.



Platí, že stopery Jemelku se Zimou nepustíte?

Pohyby jsou spíš v médiích. V této fázi nemám zatím zájem žádného hráče uvolňovat. Ani nabídky, které dorazily, nejsou takové, abychom byli ochotni je akceptovat.



Jenže Jemelka si v deníku Sport postěžoval, že nejednáte fér, že jste mu při prodlužování smlouvy slíbil v případě lákavé nabídky odejít. Jak to tedy je?

Vašek si postěžoval, já jenom řeknu, že to není z Vaškovy hlavy.

Václav Jemelka při zahájení zimní přípravy fotbalistů Olomouce.

Jak najít hranu, aby hráč nebyl naštvaný a profitoval i klub?

Tu nikdy nenajdete. Tak, jako není spravedlivé, že jeden hráč má takovou smlouvu a druhý takovou. Každý ji uzavírá v různé období. Přijde nabídka, vy ji odmítnete a může přijít za půl roku lepší. Ale i horší. Tak to ve fotbale je. Jestli má někdo představu, že taková nabídka už nepřijde, tvrdím, že to není pravda.



Nabídka Almaty je ještě vzdálená vaší představě, nebo zkrátka nechcete v zimě už oslabovat?

Určitě nechceme, aby během jednoho okna odešli dva nebo tři hráči. Jestli někdo může říct, že měl něco slíbené, tak to byl Kuba Plšek, protože během podzimu několikrát dával najevo, že chce odejít. A víte, jak to je - když už tu hranu zlomíte a nepustíte ho, tak by to bylo kontraproduktivní.

Nemáte strach, že se ta hrana zlomí u Jemelky?

Nemám, protože má smlouvu do 30. června 2022. I délka smlouvy přece rozhoduje, jestli chci jednat, nebo ne. U hráčů, kterým končí smlouva za rok a půl, se můžeme ptát, jestli vzít první nabídku. Ale kam spěcháme u Vaška? Ještě minimálně půl roku či rok tady může být. Almaty naši představu, u které jsme ochotni jednat, ví po celou dobu. Co víc k tomu říct?



Co říct k Zimovi a Slavii?

Nabídka přišla, ale zatím ji neřešíme.



David Zima při zahájení zimní přípravy fotbalistů Olomouce.

Stejně jako na trenéra Látala. Bylo těžké ho udržet?

Docela jednoduché: trenér tady má ještě rok a půl smlouvu a neměli jsme zájem ho uvolňovat. Jste strašně kritičtí, ale musíme bojovat. Projev hry je jedna věc a druhá věc je, že jsme ztratili pět utkání v posledních deseti minutách. Postavení v tabulce mohlo být úplně jiné.



Změnila se ekonomická kondice Sigmy, že nemusíte prodávat?

Když prodáme, můžeme si dovolit koupit. Ale musíme si vyhodnotit za kolik. Byť na to budete mít jiný názor, kádr šířku a kvalitu má. Je konsolidovaný a není potřeba do toho sahat. Ano, můžeme se bavit o hrotovém útočníkovi, ale o tom se baví sedmdesát procent klubů v lize. Nemyslím si však, že by byly potřeba nějaké změny. To by pak zase nedostávali prostor mladší hráči. Když už začali naskakovat, měli by z toho vytáhnout co nejvíc.



Trenér Látal ale několikrát zmínil nutnost řezu v kádru.

Myšlenka na to je, ale to není na jedno transferní okno. Předělání kádru je na delší dobu dvou tří let.



Jak je to se záložníkem Pilařem, jehož jste po jeho vyjádření ve Sportu, že už nechce pod Látalem hrát, přeřadili do B-týmu?

Vše je v pohybu. Uvidíme, s kým začne. Na Vaška jsem zatím nezaregistroval nabídku. Jsou čtyři varianty.

Jaké?

Přestup, hostování za někoho jiného, béčko, nebo bude pokračovat tady. Řekl jsem vám všechno a nic. Kolikrát se to po dovolené v hlavách rozloží jinak než na začátku.



Olomoucký trenér Radoslav Látal na startu zimní přípravy

Kouč Látal chce aspoň jednoho hráče do základní sestavy.

Mělo by to tak být, protože mě pořád kritizujete, že přijde ten a ten a potom marodí. Cítíme, kde nás tlačí bota. Ale já vám řeknu, že chceme na tento post, a vy budete každý týden psát, že tady ještě není. Není to jednoduché, nějaké sondáže už proběhly.



Proč propadl po přestupu útočník Tandir, který zase odchází?

Na 99 procent půjde na půlroční hostování na Slovensko, protože je potřeba, aby se dostal do zápasového zatížení. Celkově to působení vidím jako nešťastné. Svým způsobem nemůžeme říct, jestli je schopný hrát českou ligu, protože jsme ho pořádně neviděli.



Jak vypadá zranění útočníka Nešpora?

Tam je problém. Zranění trvá už tři měsíce a nehýbe se nám to. Hlavně on pro to udělal maximum, ale zatím se nám nedaří tak, jak bychom si představovali. Už z toho můžete vyvodit, kde nás tlačí bota.



Proto zkoušíte Ekvádorce Luise Arroya z Třince?

Máme nějaké tipy, na které se chceme v přípravě podívat. Asistent trenéra Jirka Neček ho zná z Třince, vycházíme z jeho doporučení. Na podzim nenastupoval na pozici, která je jeho silnou stránkou. Je to mladý kluk, není to o tom, že bude teď posilou, jakou bychom si představovali, ale třeba překvapí.



Olomoucký trenér Radoslav Látal (vlevo) a vedle něj sportovní manažer klubu Ladislav Minář.

Apelujete na trenéra, aby zviditelnil mladé? V lize vyskočili po pár startech Hellebrand i Zima.

Jako funkcionář budu vždycky chtít, ať naskakuje hodně mladých, ale protože jsem trénoval, tak vím, že to není tak jednoduché, jak si každý myslí. Trenér má zodpovědnost za výsledky. Nepamatuji, kdy si udělalo mužstvo takovou komfortní situaci v tabulce, že si řeklo: A teď budeme hrát s mladými. Když už jste v komfortní situaci, chcete z ní vytáhnout ještě víc. Je to zase o tom, najít hranu, kdy a jaké množství mladých hráčů dávat. Všichni na to tlačí, protože mladší hráči jsou levnější. A my máme trenéra, který se nebojí dávat mladé kluky do hry. Chceme, aby hráli.

A šestnáctiletého brankáře Vítka do slavných United pustíte?

Jednání probíhají. Bylo by to zajímavé, i co se týče prezentace olomouckého fotbalu. Ti kluci, ať je to Daněk, nebo Šíp, jsou velice šikovní. Rozdíl je mezi brankářem a hráči do pole. U hráčů do pole musíme být opatrnější, u brankářů - proč ne? Manchester skoro každý rok bere brankáře z Česka - je tam chlapec ze Slovácka, Jihlavy i ze Slovenska. Jak na jednu stranu říkáme: Ne, Jemelka ještě ne, protože to cítíme jinak, tak na druhou stranu pro dorostence i rodiče je dobré, když vidí, že mohou jít do takového klubu ze Sigmy Olomouc.