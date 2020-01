Na Slavii bych si troufl, říká olomoucký talent Zima

Je urostlý i rychlý, nebojí se hrát s míčem. Tohle trenér Slavie Jindřich Trpišovský nevypozoroval ani tak z povedených vystoupení v lize proti Zlínu a Bohemians, jako spíš především z reprezentačních výběrů. „S trenérem jsem mluvil, ale o čem, to nebudu prozrazovat.“

S týmem do devatenácti let si loni zahrál na mistrovství Evropy v Arménii, se sigmáky jako kapitán juniorskou Ligu mistrů.

„Jsem spokojený, hlavně co se týče reprezentační kariéry, co jsme všechno dokázali v devatenáctce. A také jsem spokojený, co se týče školy. Zatím nemám žádné problémy, tak doufám, že to i dobře dokončím,“ vyhlíží maturitu, na které táta Aleš, bývalý extraligový hokejista, lpí. „Maturita je velká priorita,“ přikývne syn vzorně.

A co Slavia? Zřejmě si bude muset počkat. První nabídka kolem třinácti milionů korun Sigmu nenadchla. Tím spíš, že prodávat po odchodu záložníka Plška nemusí a nechce. „Nabídka přišla, ale zatím ji neřešíme,“ říká sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.

David Zima při zahájení zimní přípravy fotbalistů Olomouce.

To však lze číst i jako výzvu k přihazování. „Myslím, že je ještě předčasné se k tomu vyjadřovat. Začíná sezona. Jde o to, jak se domluví kluby. U sebe mám jasno,“ troufá si Zima do nabitého týmu účastníka opravdové Ligy mistrů. „Jasně, je to velká výzva, ale i velká možnost, kterou bych rád využil. Přece jen jsem mladý a mám toho před sebou ještě hodně. Je to mezistupínek ještě do lepších lig v zahraničí,“ dává si vysoké mety.

Příkladem mu je záložník Alex Král, kterého Slavia vykoupila z Teplic a záhy prodala do zámožného Spartaku Moskva. „Alex šanci využil a na svůj věk je výborný. Musíte mít štěstí i na zranění. Vždycky se to takhle nepovede.“

Konkurence se nebojí. „Obavy bych ani neměl. Jde také o to, že můžu trénovat s borci, kteří mají zkušenosti. V tom je pro mě největší růst. A že bych si nezahrál? To si nemyslím. Mohl bych jít třeba i někam na hostování, ale rád bych šanci využil, když by se naskytla.“

Ostatně solidní konkurenci má levonohý stoper také v Sigmě v podobě Víta Beneše a Václava Jemelky. „Konkurence je podobná, jaká by byla ve Slavii. Na české poměry máme dva velice kvalitní stopery.“

Ať to dopadne jakkoli, zklamaný nebude. Vždyť jeho kariéra teprve startuje. „A život půjde dál.“