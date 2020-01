V Sigmě je spousta šikovných hráčů, ale posílit chci, říká Látal

Nebylo to ale dilema?

Už se k tomu nechci vyjadřovat. Nabídky jsou příjemné, těší. Všechno záleží na klubu, jestli se domluví. Mám platnou smlouvu, musím pracovat tady. Nechci utíkat od rozdělané práce. Dopadlo to, jak to dopadlo. Dál to neřeším. Soustředím se na Sigmu, abychom zlepšili výkony a splnili cíl.

A ten zní?

Cíl mám co nejvyšší - jsme ještě v MOL Cupu. Věřím, že domácí zápas s Jabloncem zvládneme a postoupíme dál. Pořád je o co hrát. Chceme doplnit kádr, víme, že útočná fáze dobrá nebyla.

Jak nahradíte góly Jakuba Plška, který odešel do Maďarska?

S Plšou jsem se bavil, byl rád, že odejde, byl tady dlouho. Nebránili jsme mu. Víme, kde nás tlačí bota, kde nám to skřípalo celý podzim. Budeme se snažit na posty, kde máme problém, dotáhnout hráče.

Můžete být konkrétnější?

Těžko vám prozradím jméno, ale tipy máme, o všem jednáme. Kádr se začne dělat, teď se teprve všechno rozjíždí.

Do té doby nebudete asi kádr ořezávat, že?

Teď to ani nejde. Kádr je tak akorát. Máme jednoho útočníka.

Na marodce zůstává Nešpor, Tandir se vrací na Slovensko.

Zranění Nešpora je velká komplikace. Už na podzim nám chyběl moc. Když hrával, tak nám to ještě celkem šlo. Bohužel se to u něho nevyvíjí dobře. Ani v nejbližší době fit nebude. Tandir odchází na Slovensko a odešel Plšek, který vstřelil nejvíc gólů a bude nám chybět. Tuhle otázku budeme řešit. Máme Yunise, který měl problémy se svalem, ale je v pořádku.

Neuvažoval jste, že si stáhnete z Pardubic Zifčáka?

Ano, uvažovali jsme o něm. Zifčáka sledujeme, má tam výborné výsledky, nechtěli jsme ho ale tahat z Pardubic, kde se mu daří, jsou první a stabilně hraje.

Fotbalisté Olomouce hrají v sobotu v 15 hodin v Šumperku první přípravné utkání. Kouč Radoslav Látal vyzkouší ekvádorského útočníka Arroyoa.

K týmu se připojil ekvádorský útočník Luis Arroyo na zkoušku z druholigového Třince.

Vyzkoušíme ho do odjezdu na soustředění a pak se rozhodneme.

Je těžké dostat fotbalistu do Olomouce?

Těžké ne. Chceme ale přivést hráče, který by zapadl přímo do základní sestavy i kabiny a pomohl by nám. Nechceme šlápnout vedle. To raději budu pracovat s mladými kluky, co tady mám. Pořád tvrdím, že v Sigmě je spousta šikovných hráčů, talentů. Do přípravy bereme i mladé. Daňka jsem měl už na poslední tři týdny podzimu, jevil se velice dobře. Dokonce jsem i uvažoval, že bych ho tam na některé minuty strčil. Chceme s mladými pracovat, aby si zvykali na dospělý fotbal. Možná někdo pojede s námi i na soustředění do Turecka.

Chybět by tam neměli ani žádaní stopeři Jemelka se Zimou?

To musíte zjistit u pana Mináře. Je otázka, kdo a jestli vůbec někdo odejde. Zatím to není na programu dne, nikdo neodešel, tak to neřeším.

Trenér Radoslav Látal a Václav Jemelka při zahájení zimní přípravy fotbalistů Olomouce.

Jemelka prohlásil, že je zklamaný, že ho Sigma nepustila. Není kontraproduktivní ho držet?

Noviny samozřejmě čtu, ale všechno se dá do kupy.

Liga začíná už 15. února. Je dost času na přípravu týmu?

Příprava bude urychlenější, ale bude dost času na to, abychom dobře potrénovali a připravili se na důležitou jarní část tak, abychom splnili úkoly, co máme.

Jak jste oslavil padesátiny?

Pracovně.