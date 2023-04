Vítězství od splnění cíle, velí kapitán Rada. Hradec vyzve Budějovice

Před týdnem jste vyhráli v Brně a přerušili sérii čtyř zápasů bez vítězství. Jak důležité bylo?

Všichni jsme vnímali a sledovali, co se v tabulce děje kolem nás, začali jsme se propadat a dostali se trochu pod tlak. Třemi body z Brna jsme odskočili do klidnějších míst ve středu tabulky. Teď na to musíme navázat.

Co čekáte od nedělního zápasu s Českými Budějovicemi?

Klíčový pro nás bude bodový zisk. Když výhru z Brna potvrdíme, věřím, že nás to definitivně posune do klidného středu tabulky. Budějovice ale jsou nevyzpytatelný soupeř, ale takových týmů je nyní v tabulce hodně a odpovídají tomu výsledky.

S čím soupeř, který je v tabulce pod vámi a body potřebuje ještě víc, přijede?

Uvidíme, já si ale myslím, že zápas bude hlavně o nás. Potřebujeme pokračovat v tom nastavení, které jsme nastartovali v Brně. Pokud to dokážeme, tak utkání s Budějovicemi zvládneme.

Jak se vyrovnáte s možnou nevýhodou domácího prostředí v mladoboleslavském azylu, kde jste prohráli posledních šest ligových zápasů?

Pravdou je, že v poslední době se nám tam nedaří a táhneme tam nepříjemnou sérii. Je tedy nejvyšší čas ji utnout. Kdybychom vyhráli za tři body, dostali bychom se do ideálního rozpoložení a všechno by se obrátilo k lepšímu. Jako tým bychom už byli v klidu.