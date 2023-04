Budějovický obránce Čolič chystá návrat po zranění. Na tribuně poznává nervy

Při čem jste si přivodil zranění zadního stehenního svalu?

Dělali jsme testy a sprinty pro akademii. Při posledním kroku ve sprintu jsem slyšel prasknutí a vytvořila se mi devět centimetrů dlouhá a osm milimetrů široká trhlina ve svalu. Přitom jsem byl rozcvičený, měli jsme předtím posilovnu. Nevím, čím to bylo.

Je to vaše první vážnější zranění v kariéře?

V Budějovicích ano. Jinak jsem měl asi před dvanácti lety problémy s vazy v koleni. Nejsem zvyklý být mimo hru. Ale už jsem začal trénovat i na hřišti, tak se snad brzy vrátím. Už mám pauzu měsíc, to je trapné.

Bez vás tým čtyřikrát v řadě prohrál se skóre 2:12. O to víc to mrzí, že nemůžete pomoci?

Je to škoda. Po výhře s Baníkem jsme byli v prostřední skupině a říkali si, že můžeme koukat i výš. Pak jsem nehrál, tak to nechci moc komentovat. Ale bylo to špatné, výsledkově i herně. Teď jsme až třináctí, bod před baráží. Musíme na to zapomenout a zbytek sezony zvládnout, abychom se nemuseli do posledního zápasu strachovat.

Dokázali jste si v kabině vyhodnotit nevyrovnanost výkonů?

Nevím, je to nepochopitelné. Ani když se mě ptají kamarádi nebo táta, tak jim neumím odpovědět. Dostaneme se do semifinále poháru, porazíme Slavii, která skoro nevystřelila na naší bránu. Zaslouženě bereme tři body s Baníkem. Vyhráli jsme i se čtvrtou Bohemkou. A najednou přijde série zápasů, které nezvládneme. To bylo, jako kdybychom na hřišti vůbec nebyli. Když nemusíme, tak hrajeme dobře. Ale když je třeba vyhrát, tak nám to nejde a kvůli tomu se pak dostáváme pod tlak.

Celou sezonu bych řekl, že platí, že červená karta nebo jiný důležitý moment tým úplně položí.

To je pravda, nebudeme si lhát. Je rozdíl prohrávat o gól, nebo o tři. I když se nedaří, tak se nesmíme sesypat, aby nám soupeř utekl. Když se budeme držet alespoň blízko, pak můžeme bodovat.

Navíc má tým druhý nejhorší útok, třetí nejslabší obranu.

Dostáváme hrozně laciných gólů. Ale nemá cenu se v tom šťourat. Musíme se připravit na zbytek sezony. I s nadstavbou nás čeká ještě asi osm zápasů, to je hodně. V základní části máme ještě tři týmy, musíme toho uhrát co nejvíc.

V neděli hostíte Jablonec, pak hned ve středu jedete do Brna, příští víkend máte doma Pardubice. Kdy naskočíte zpátky do zápasu?

Teď s Jabloncem to ještě nebude, i když jsem chtěl. Možná, že už bych mohl být připravený na Brno. Uvidíme, možná to půjdu zkusit za béčko. Zlepšujete se to, ale ještě nemohu do plné zátěže.

Jak to zvládáte psychicky?

Je to tak pětkrát horší, než když jsem na hřišti. Nervózní jsem při zápase nikdy nebyl. Nemám povahu, že bych se něčeho bál. Beru to, že je to fotbal a nikdo vás nezabije, když se prohraje. Ale na té tribuně, když to nemůžete ovlivnit, to je hrozné. Tam poprvé poznávám nervozitu. Když hraju, tak jsem impulzivní. Ale dívat se, to je něco jiného.

Možná i vaše emoce a výbušnost na hřišti teď týmu chybí.

Nám teď chybí všechno. Každý musí začít u sebe a přidat k výkonu ještě padesát procent svých možností. Jsem si jistý, že kvalitu máme. Ale musíme to ukázat na hřišti výkony. Mluvit před zápasem nebo po něm umí každý.

Nicméně Jablonci se na jaře daří lépe. Navíc jeho trenér David Horejš se poprvé vrátí do Budějovic jako soupeř. Bude to i pro vás o to zajímavější utkání?

Určitě to bude zajímavé pro všechny. Trenér Horejš náš tým zná, vedl tady většinu hráčů. Oni se na nás velmi dobře připraví, to je jasné. O to lépe musíme zahrát, abychom uspěli. Bude to těžké.

Dokázal byste srovnat kouče Horejše s vaší trenérskou dvojicí Marek Nikl – Tomáš Zápotočný?

Svým způsobem jsou podobní. Chtějí hrát fotbal a to já mám rád. Když tady Horejš byl, tak se nám většinou dařilo. Jeho konec už byl takový zvláštní, ale to už nešlo o fotbal. Dobře nás zná, ale my také známe jeho.

Za jeho působení se vám v Dynamu dařilo. Jste v kontaktu?

Jsme v kontaktu, občas si napíšeme. On mi věřil, mně i týmu se pod ním vedlo velmi dobře. Nikdy jsme neměli žádný problém, takže nemám důvod se s ním nebavit.

Zatímco vy máte záchranářské starosti, Jablonci se díky lepším výsledkům ulevilo a je osmý. Může hrát roli, že vám jde o víc?

Jsme v těžší situaci než oni, to jo. Ale Jablonec je tým s ambicemi, který vždy kouká výš. Ještě stále mohou zkusit elitní šestku. Důležité bude, abychom chtěli víc vyhrát než oni.

Po návratu do první ligy Budějovice nikdy nehrály skupinu o záchranu. Teď z ní utečete už jen těžko. Máte z ní obavy?

Pořád máme šanci se dostat do prostřední skupiny. Ale nemá cenu si nic namlouvat, hrajeme o záchranu. Jsem si jistý, že nespadneme přímo. Ale nechceme hrát ani baráž. Když uděláme šest bodů z posledních tří zápasů, tak v baráži nebudeme určitě. I psychicky by nám nějaká výhra pomohla. Dá se říci, že boje ve skupině o záchranu už začaly. Bude hodně důležité, v jaké pozici do ní půjdeme. Vždy jsme skončili v prostřední skupině a zahráli si v klidu lepší zápasy. Teď musíme rychle utéct z boje o záchranu.