Hubník naháněl plzeňskou Kobru: gól, pády, penalta a dělba bodů

Zatímco v první půli ochotný pád plzeňského útočníka penaltou neskončil, ve druhé už sudí Ardeleanu desítku foukl. „Dostal hezkou přihrávku mezi mě a Vaška Jemelku, já jsem jenom nastavil nohu a on přepadl. Udělal to šikovně,“ uznal šestatřicetiletý stoper Sigmy. „S odstupem času si myslím, že to faul byl,“ dodal bez vytáček.

S Ondráškem sváděl interesantní souboje, které pro konečnou plichtu 2:2 měly zásadní význam.

Vítězem nebyl nikdo. A přestože reprezentační hroťák dal gól a další zařídil, po utkání byl smutnější než Hubník, jenž se k oběma inkasovaným brankám přimotal, což není pro obránce dobrá vizitka.

„Souboje s ním jsou těžké. Byl ve správnou chvíli na správném místě, navíc vybojoval penaltu. Byl to pro ně klíčový hráč. Měl ještě jednu šanci, kdyby ji proměnil, je to 3:1 a bylo by po zápase. My jsme poté srovnali a při troše štěstí jsme mohli zápas i vyhrát,“ přemítal Hubník. „Pořád jsme hráli proti Plzni. Bod je dobrý. I když jsme měli trochu více šancí, tak musíme být při zemi. Soupeř vedl 2:1 po penaltě, ale nám se podařilo srovnat.“

V první půli se mu Ondrášek trhl ve vápně, naskočil si na přesný Kayambův centr a hlavičkou pohodlně skóroval. „V prvním momentu jsem věděl, že nabíhá. Bylo to v rychlosti. A poté už to bylo jen o tom, že si on naběhl na zadní tyč, dostal krásný míč a dal gól. Ale byl to můj hráč, gól jde za mnou,“ nehledal výmluvy, ačkoliv oheň vznikl na levé straně defenzivní linie, kde si rychlík Kayamba naběhl za záda mazáka Vepřeka na rozdílovou kolmici Řezníka.

Dosud byste mohli naznat, že Hubník odehrál proti týmu, ve kterém do letního návratu do Olomouce strávil šest úspěšných let, zápas blbec.

Leč není tomu úplně tak.

I přes gólové situace byl znovu pilířem Sigmy, dirigentem, co organizuje modré vojsko kolem sebe.

Vyhrál deset ze čtrnácti soubojů a až na zmíněné momenty si počínal zase dominantně.

Na utkání proti bývalým spoluhráčům se tuze těšil, nechtěl jim darovat nic zadarmo, jak prohlásil před mačem. A ke konci to vypadalo, že mají sigmáci kromě více šancí i více sil než Viktorie, jež vstřebávala zklamání i cestu po vypadnutí z play off Evropské ligy v izraelské Beer Ševě.

„Oni hráli velice těžký zápas v Izraeli plus cesta. Byli hodně dnů na hotelu. Čelili jsme té Plzni, která byla slabší. Jsem rád, že jsme toho využili a urvali bod,“ považoval si Hubník. Tím spíš, že Sigma kvůli covidu nastoupila bez brankáře Mandouse, obránce Zmrzlého a záložníka Greššáka.

„Museli jsme narychlo improvizovat se sestavou. To jsou věci, které člověk neovlivní. Když něco v týdnu nacvičujeme, tak pak v týdnu čekáme ještě na testy. Bylo tu pár kluků, kteří byli pozitivní. Museli jsme se s tím vypořádat. A myslím, že jsme se s tím vypořádali skvěle, musím kluky pochválit, jak to odmakali. Klobouk dolů,“ smekl kapitán, který má důležitý podíl nejen na vydařeném startu Sigmy, jež je po šesti kolech čtvrtá. Pozvedl výkonnost hráčů kolem sebe.

Především parťáka v obraně Václava Jemelky. Dopomohl mu tak v poslední přestupní den k odchodu do belgické Lovaně. Po reprezentační přestávce bude Hubník šéfovat novému kolegovi uprostřed obrany. Vyrůst by vedle něj mohl 23letý Francouz Florent Poulolo, jenž proti Plzni hrál poprvé v základní sestavě Sigmy; zaskakoval za Greššáka na pozici defenzivního záložníka.

„Komunikace s ním proběhla před zápasem, museli jsme si některé věci vyjasnit. Pro něj bude velmi důležité, aby se naučil anglicky nebo česky,“ zdůraznil Hubník. „Odehrál velice slušný zápas, dobře před námi čistil prostor.“

Třeba dvojnásobný účastník evropského šampionátu posune i Florenta. Anebo šanci dostane Beneš, či Štěrba, kteří se včera po zranění vrátili do plného tréninku?