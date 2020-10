Ultimáta nepotřebuju, řekl Guľa po ztrátě. Výkon byl nedostatečný

„Takové informace nemám,“ vyvrátil dotaz na online tiskové konferenci Guľa.

„Jsem trenér, takže chci být v tabulce co nejvýš. Chci z mužstva dostat maximum potenciálu. Nepotřebuju žádná ultimáta, potřebuju mužstvo posunout,“ prohlásil po duelu 6. kola nejvyšší soutěže v Olomouci, kde se Viktoria neprezentovala úplně přesvědčivým dojmem.

Projevila se na týmu čtvrteční porážka z Beer Ševou a vypadnutí z kvalifikace Evropské ligy?

Je to součást sportu. Není umění trénovat ve chvíli, kdy všechno vyhráváte, ale umění je udělat maximum pro tým, když se něco nepovede. Byli jsme na hotelu, měli jsme dostatek času vést otevřené debaty a jsem rád za zpětnou vazbu od realizačního týmu i hráčů. Je to jedna z cest, jak zrychlit náš progres. Nepodařilo se nám postoupit, nesplnili jsme první cíl a tím pádem nám zůstává „jen“ domácí soutěž, nicméně velmi podstatná. Je potřeba nechat věci plynout navzdory té bolesti, kterou jsme zažili.

Našel byste na výkonu něco pozitivního?

Pokud mám mít totální nadhled, tak pozitivní byly mikrověci. Dostali jsme gól, ale průběh zápasu jsme otočili. Vypracovali jsme si tutovku na 3:1... Čeká nás ještě hodně práce, z naší strany to nebyl top výkon.

Zmínil jste tutovku, kterou neproměnil Zdeněk Ondrášek. Klíčový moment?

Dalo by se říct, že to byl klíčový moment zápasu. Souhlasím. Náš výkon byl nedostatečný.



Chybí vám ve hře větší kontrola nad utkáním?

Chybí. A nejen v situaci, kdy vedeme. Nemáme lehkost, přesnost, timingové věci. Nicméně je to přirozené. Fotbal děláme delší dobu a víme, že takové věci po obrovském zklamání mohou nastat... Očekávám ale, že hráči se s tím dovedou popasovat rychle a že se budeme opírat o silné stránky naší hry. Proti Olomouci se to však nestalo. Zápas jsme nekontrolovali ani při vedení 2:1, ani při vstupu do druhého poločasu.

Ještě jste také neudrželi čisté konto.

Pokud chcete, aby šlo sebevědomí nahoru, potřebuje odehrát zápas s nulou. Olomouc jsme pustili do velkých šancí, mnohé z nich zachránil gólman Aleš Hruška. Stabilita v obranné činnosti je momentálně nedostatečná. Pak nemůžeme vyhrávat zápasy, které se lámou v detailech.

Vítáte, že teď ligu přeruší reprezentační přestávka?

Jednoznačně. Kluci si můžou konečně odskočit za rodinami, odpočinou si a můžou líp strávit náš první neúspěch. Pauzu potřebujeme nejen z psychického hlediska, ale i z kondičního. Taháme utkání ve velkém fyzickém i emočním vypětí. Dlouho jsme byli v jednom hotelu, v neustále stejných prostorech. Snad nám pauza přijde vhod a vrátíme se mnohem silnější.