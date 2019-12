Látal ven? To je normální, nevzrušuje se olomoucký kouč

Co říkáte na přání fanoušků?

To je normální, tak to je.

S výkonem být spokojený ale znovu nemůžete.

Do zápasu jsme vstupovali s velkými problémy, víte, že jsme měli spoustu hráčů zraněných, dva ze základní sestavy byli vykartovaní, hlavně Víťa Beneš nám chyběl, měl vynikající formu. Zápas byl o dvou poločasech. První jsme absolutně prospali, nedostali jsme se do hry, měli jsme jen jednu střelu. Ve druhém poločase jsme přeskupili řady, začali jsme hrát na čtyři obránce, byla bouřka v kabině a výkon se zlepšil. Vyrovnali jsme po jejich velké chybě, ale měli jsme potom spoustu dalších příležitostí, abychom rozhodli. Bohužel se nám to nepodařilo. Jsem hodně zklamaný.

Jak si vysvětlujete prospaný poločas? Hrajete proti soupeři ze spodku, který nemá formu, čeká se, že na něj vletíte.

Nabádali jsme hráče: Hrajme aktivně! Oni věděli, o jak důležitý zápas jde. Chtěli jsme vyhrát a mít dvacet sedm bodů. Byla spousta změn. Nastoupili tři mladí hráči, kteří odvedli výborný výkon. Ale celkově to nebylo ono. Jestli to bylo rozestavením... Museli jsme Kubu Plška stáhnout, ve druhé půli jsme ho předsunuli na jeho desítku, hráli jsme jen s jedním defenzivním záložníkem Ondrou Zmrzlým, zlepšilo se to. Ale v útočné fázi nám chyběli hráči.

Kvůli potížím Štěrby nastoupil už ve 25. minutě stoper Zima, který byl také po zranění.

David Zima byl pro nás vysvobozením. Nechci říct, že jsme ho přinutili, ale tlačili jsme ho, ať se co nejdřív uzdraví. Zaplať pánbůh že to tak dopadlo, i když říkal, že ještě není super kondičně připravený, ale v té situaci odvedl výborný výkon. Musím ho pochválit. Měl druhý start v lize, ještě po tak těžkém zranění, kdy tři týdny netrénoval.

Po zranění kotníku nastoupil na hrotu i další mladík Chytil.

U něho nešlo o tak dlouhou dobu, byl týden v rekonvalescenci. I Mojmír udržel spoustu míčů, měl šance, bojoval. Mladé musím pochválit, zapracovávají se a věřím, že do budoucna tým potáhnou.

Teď mají mužstvo táhnout zkušení hráči z ročníku devadesát tři.

Z toho jsem nejvíc zklamaný. Byla tam spousta hráčů, kteří si první poločas dělali, co chtěli. Neplnili úkoly, dozadu se jim nechtělo, jako by si přišli zahrát. To mě nejvíc mrzí, měli by to táhnout, mužstvo zpucovat v kabině i na hřišti. Od některých starších tam nejsou vůbec emoce a to je náš největší problém - těžko dostáváme emoce do zápasu.

Další problém je forma hrotových hráčů. Chybí vám střelec. Budete v zimě shánět útočníka?

Bojujeme s tím celý podzim. Deset remíz je hodně. Kdybychom z těch deseti aspoň tři vyhráli, měli bychom o šest bodů víc. Ale to je všechno kdyby. Deset remíz o něčem vypovídá, a jak říkáte - hroťák nám chybí. Nešpor se zranil, potom naskočil Yunis, nějaké světlé momenty měl, ale už to nebylo pak ono a dalšího hroťáka nemáme. Ale na to se nechci vymlouvat. Podzim jsme měli zvládnout lépe, body nám chybí. Chtěli jsme jich mít 27.

Během podzimu jste opakoval, že mužstvo bude potřebovat řez. Těžko si ale Sigma bude moct dovolit koupit čtyři hráče.

Máte pravdu. Když někoho dám pryč, potřebuji mít náhradu. Těžko se hráč vybírá na doporučení, z mailu, z instatu. Netrefíte se a pak je z toho problém jako s Tandirem.

Přišel v létě. Už o něj nestojíte?

Protože na tréninku nevypadal tak, jak bychom chtěli. Mám pocit, že si z toho udělal půlroční dovolenou. To je špatný. Ani se nepřišel podívat na zápas. Prostě ho to nezajímá.

Copak jste nevěděli, jaký je jeho charakter, jaké potíže s ním měl už trenér Holoubek v Ružomberku?

Ano, věděli. S panem Holoubkem jsme mluvili, ale Tandir taky vstřelil osm gólů. A když jsem proti němu na Slovensku hrál, tak mě taky zaujal. Zády k bráně hrál výborně, sklepával míče. Ale asi nemůžeme srovnávat slovenskou a českou ligu. Bohužel, to se projevilo a doplatili jsme na to. Potřebovali jsme ale útočníka. Byl zadarmo, nestál vůbec nic, proto jsme se pro něj rozhodli. Další věc je, že přišel nepřipravený. Byl v Americe, měsíc jsme ho připravovali.

V zimě okysličíte kádr?

Je to mé přání. Bavili jsme se o tom. Chtěli bychom přivést hráče, kterého známe, který je z oddílu, kde pravidelně hrává. Víme, co od něj můžeme čekat. Někoho můžeme pustit, až ho budeme mít nachystaného. Uvolnit hráče je jednoduché, ale pak nám budou chybět kusy. Mužstvo je bez emocí. Chci přivést hráče, kteří třeba nebudou ani tak techničtí, ale ať mají emoce. Kdybych tady měl Zavadila, tak máme o šest bodů víc. Za tím si stojím. Narovnal by mi na hřišti kluky, kteří to potřebují, dořval je i sprostě, podirigoval si je. Spoustu zápasů jsme ztratili v závěru; se Slováckem, Karvinou... To je žalostný, tolik bodů.

Ismar Tandir (v modrém) z Olomouce krotí míč před Patrikem Demeterem z Líšně.

Do české ligy jste se vrátil po letech. Co vám půlrok ukázal?

Převládá zklamání, protože bodů je málo. To si přiznejme. Kdybychom na to neměli, tak řeknu ano, ale my jsme na ty body měli. Deset remíz je moc. Sice jsme jen pět zápasů prohráli, ale remízami to nenaskakuje. To je ten morál, který mi v týmu strašně chybí. Když si to srovnáte se Slováckem, má emotivní mančaft. Šlapali, to samé Liberec.

Jedna věc jsou emoce, a druhá mezihra, samotná výstavba hry.

Vím, na co narážíte - na naši rozehrávku. Venca Jílek měl jinou představu. My to trénujeme, chceme rozehrávku, ale potom přijde zápas a nedaří se to. Nevím, jestli jsou nervózní. I teď jsme měli rozehrávku kostrbatou, spoustu věcí jsme zkazili. Zmrzlý je mladý hráč, to se stává. Ale to všechno působí na hráče. Jinak se hraje, když máte víc bodů a můžete si dovolit udělat chybu, nebo když hraje mužstvo pořád pod stresem. To samé se Slavií. Mít o pět bodů víc, tak budu hrát na vítězství, střídat jinak, ale v pěti zápasech jsme dostali gól na konci a teďka otevřete hru proti Slavii, dostanete gól na konci v šestém zápase a budeme vypadat jako blbci.