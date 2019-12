Nechci přestup na sílu, tvrdí Plšek. Jeho čas však už nazrál

„Něco je, ale teď jsem se soustředil jen na závěr podzimní části,“ říká se sedmi zásahy nejlepší střelec týmu.

O vašem odchodu se spekuluje už dlouho. Naposledy v létě o vás stál maďarský Puskás FC. Dozrál čas na změnu?

Každý by se rád posunul. Ale nechci to tlačit na sílu, že bych si to vydupal. Něco je, ale ukáže se to do konce roku, případně na začátku ledna. Teď nevím.

Takhle jste ale končit rok nechtěl.

Zklamání. Chtěli jsme tři body, ale musíme si říct, že remíza je vzhledem k prvnímu poločasu asi spravedlivá.



Proč jste nebyli tak aktivní jako ve druhém?

Těžko říct. Do zápasu jsme se nějakým způsobem dostávali, měli jsme dvě střely. Pablo González to pěkně trefil do šibenice, to byl první z dobrých zákroků, co předvedl jejich gólman. Pak jsme dostali gól a Bohemka byla do konce prvního poločasu lepší.



Podepsalo se na týmu, že chyběly opory Beneš s Houskou?

Je to taky možnost. Ale kluci, co dostali šanci, se toho i dřív chopili dobře. Možná jsme to podcenili.



O přestávce vám trenér Látal vyčinil, že jste nastoupili jako vyměnění?

To je slabé slovo. Byla v kabině bouřka a měla na nás dobrý efekt. Dali jsme gól, měli další šance a byli blízko, abychom utkání rozhodli. Gólman předvedl skvělé zákroky.



Není to poprvé, co vám chyběl kousek, krok, lepší odraz.

Je to pravda, ale nešli jsme tomu hrou, co jsme předváděli, úplně naproti. V některých fázích jsme si to nezasloužili. V první polovině sezony jsme hráli líp, odrážely se k nám balony, dávali jsme góly a šli tomu víc naproti. Teďka to nebylo ono.



I k vám se míče na začátku sezony víc odrážely.

Například druhý poločas se to odrazilo ne ke mně, ale Pablovi pod nohy. A dal břevno. Pět centimetrů chybělo.



Měli jste deset rohů, nic z toho. I standardky potřebují zlepšit.

To je spíš otázka na trenéra.



Fanoušci křičeli: Látal ven. To není příjemné ani pro hráče, že?

Není. Tady se řvalo Jílek ven, Kalvoda ven, to se řve tady pořád. Musíme na jaře změnit hru, protože v Olomouci je náročné publikum, a víc bodovat.



Olomoucký trenér Radoslav Látal

Máte 25 bodů, jste desátí. Jak to hodnotíte?

Chtěli jsme víc, samozřejmě. Ale musíme být realisti. Kdyby se nás někdo zeptal po desátém kole, tak by to bylo zklamání.



Ukazuje se, že když přijde nový trenér po tolika letech jiného stylu, že to chce víc času?

Bojujeme s tím. V zimní přípravě odjedeme na dlouhou dobu do Turecka, tam se musíme dát do kupy a nachystat se, protože jaro bude nepříjemné.

Musíte zlepšit i herní tvář, kvalitu máte na lepší fotbal. V čem je potíž?

V mezihře, samozřejmě. Hodně jsme trpěli tím, že odešel Lukáš Kalvach, s tím se srovnáváme, protože byl rozdílovým hráčem do naší hry. Ze začátku sezony fungovalo, že jsme si pomohli delším míčem, teď jsme se s tím moc nesrovnali. Vytvořili jsme si málo šancí a z toho pramenilo, že jsme většinu zápasu dali maximálně jeden gól. Těžko se pak boduje naplno.



Nesrovnali jste se ještě z přechodu na jiný styl nového trenéra?

Zase jsme tady všichni dlouho, měli bychom být na sebe zvyklí. Těžko říct. Závěr sezony se nám nepovedl. To si musíme přiznat. V přípravě na tom zamakáme a věřím, že to bude lepší.



Chyběl vám i větší příspěvek od hrotových útočníků.

To je pravda, ale zároveň trpěli... Když jsem hrál útočníka teď v Karviné, tak jsem pocítil, jak obrovsky těžké to mají. Letí na vás dlouhý balon, jsou u vás dva stopeři plus defenzivní záložník. Vůbec se Jakubu Yunisovi nedivím. Teď nastoupil Mojma Chytil, ten se toho chytl dobře, měl šance. Věřím, že kdyby v tom pokračoval, tak by góly přišly.



Vám jich přišlo sedm. To je pěkné číslo na záložníka.

Po podzimu jsem to v lize ještě neměl. Ale taky jich mohlo být víc, protože šest jsem jich měl hned ze začátku, pak už mi to taky přestalo padat.



Na přestup by to stačit mohlo.

Uvidíme.