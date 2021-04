Hráči mě naštvali, tak se fotbal nehraje, kritizuje olomoucký kouč Látal

„Hráči mě šíleně naštvali,“ pálil ostrými kouč Radoslav Látal. „Nechápu, jak můžeme odehrát dva dobré zápasy a třetí nezvládneme, protože nepodstoupíme souboje a nemáme náběhy. Tak se fotbal nehraje.“

Nadzvedl ho především matný výkon v prvním poločase, kdy se modrým nedařilo kombinací dostávat k šestnáctce Pardubic. Ty byly mnohem pohyblivější.

„Míváme do plné obrany problémy, ale připravovali jsme se na to celý týden a hráči vypadali velice dobře. Přijde zápas a my poločas prospíme. Do utkání jsme vstoupili vlažní, nepřipravení, nevyhrávali jsme osobní souboje, hráli jsme bez zájmu a agresivity. Mysleli jsme si, že to budeme hrát do nožky. Kuba Yunis nebyl na hřišti, nevyhrál jediný souboj,“ láteřil Látal.

Přesto mohla jít Sigma do vedení, po pasu Mihalíka za obranu přihrál před branku Hála a po Daňkově střele dostal míč do sítě Yunis. Sudí Julínek ale ještě předtím odpískal ofsajd signalizovaný pomezním a nenechal akci dohrát, jak velí pokyny při utkáních, kde je přítomný VAR. Celá situace vypadala z tribuny jako hraniční a jen Julínek tuší, proč nenechal situaci posoudit videorozhodčím.

Hanáky probrali střídající Nešpor, Chytil a Zifčák. Ten měl dokonce jen napálil brankáře Letáčka. „Šli tři na gólmana, dalo se to jinak vyřešit, zápas se tam lámal. Bohužel jsme to neproměnili a soupeř nás potrestal,“ litoval kouč. Blízko gólu byl i González, dělovka z druhé vlny orazítkovala tyč.

O výsledku tak rozhodla šest minut před koncem malá domů Breiteho a Mandousův odkop, kterým trefil napadajícího Hufa. Brazilec Ewerton už pak míč uklidil do opuštěné brány. „Aleš to mohl vyřešit lépe, mohl to kopnout do autu. Samozřejmě, byla to těžší přihrávka, ale nebylo to tak těžké, aby se to nedalo vyřešit,“ mínil Látal.

Kromě ztracených bodů však sigmáky musí štvát i výkon, jaký proti nováčkovi předvedli. „V dnešním fotbale jak nemáte náběhy, nebudete sprintovat, nemáte šanci hrát velký fotbal. Na držení míče už se nehraje. Dokud tam tyhle věci nebudou, nikdy a nikoho neporazíme. Tak se fotbal nehraje,“ má jasno Látal.

Šanci na reparát má Sigma už v úterý, kdy v dohrávce od 16.30 přivítá Slovácko. Největší překvapení ligy se drží aktuálně na báječném třetím místě.

„Trenér Svědík odvádí skvělou práci, mají dobře poskládaný tým. S polovinou hráčů jsem hrál ještě já, takže dobře pracují s odchovanci. Je tam skvělá osa týmu Kadlec, Hofmann, Daníček, Kliment. Na krajích Milan Petržela, což je stále jeden z nejlepších hráčů ligy, na druhé straně kvalitní Navrátil. Nečeká nás nic lehkého a musíme se na ně dobře připravit,“ uvedl Milan Kerbr pro klubový web.

Ve Slovácku začínal svou kariéru, která ho dovedla do Liberce či kyperského Limassolu. „Jsem odchovanec, prošel jsem celou akademií a rád na to vzpomínám,“ přiznává.

Teď ale bude chtít čerstvý asistent trenéra Sigmy pomoct svůj osudový klub porazit.