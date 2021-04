Aprílová Olomouc slováckou jízdu neutnula. Bije se to ve mně, váhal Látal

Cinkaly tyče a jednou také břevno. Oba mančafty hrály jednoduše nahoru a šturmovaly za třemi body, nakonec si však rozdělily po jednom. Spravedlivě - nejspíš.

Týmy bavily, přestože se musely vypořádat s mnoha absencemi v sestavách. Domácím chyběli například šikovní záložníci Houska s Daňkem, Slovácku zase kapitán Daníček, tvůrce hry Havlík či vykartovaný bek Reinberk.

Klub z Uherského Hradiště prohrál jediné z posledních 13 kol a upevnil si třetí místo v neúplné tabulce. Sigma po desáté remíze v sezoně zůstala devátá, ale v úterý aspoň ukázala svou zábavnější tvář.

S nevyrovnaností výkonů fotbalistů v modrých dresech se jejich trenér Radoslav Látal pere vlastně od začátku svého angažmá v Olomouci. Hanáci umějí zapnout, ale také zvadnout. Jako v minulém kole, kdy se ztrapnili přístupem a domácí porážkou s Pardubicemi.

Reakce byla v úterý správná, i přes vánici bylo vidět, jak moc chtějí vyhrát. Leč to by Gonzálezovu ránu nesměl z brankové čáry vykopnout slovácký stoper Hofmann, Breiteho hlavička zblízka by zase nemohla o fous minout levou tyčku a jeho další střelu zneškodnit nebojácný gólman Vít Nemrava.

Největším olomouckým smolařem byl však jedenadvacetiletý levý zadák Ondřej Zmrzlý, byť hrál výborný part, ve sprintech obstál s nestárnoucím Petrželou a sám hrozil. Ve druhé půli mu podklouzla při centru noha a míč zastavila až vzdálenější tyč! „Už jsem ho tam viděl,“ povzdechl si.

„Zafoukalo,“ usmál se Nemrava.

Olomoucký fotbalista Ondřej Zmrzlý (v modrém) v šanci, v brance Slovácka Vít Nemrava.

Nejloženější příležitost měl ovšem olomoucký odchovanec po hodině hry. Urostlý Francouz Poulolo, jenž Sigmě vyztužil střed hřiště, krásnou kolmicí vysunul za obranu Španěla Gonzáleze, ještě přihrál do čisté pozice volnému Zmrzlému, jehož famózně vychytal Nemrava. Jenže tohle byla i chyba střelce.

„Ano, to musí být gól,“ kývl Zmrzlý. „I když gólman dobře vyběhl, nemohu se vymlouvat ani na těžší terén.“

Nemrava měl i štěstí, když v 73. minutě dvakrát sebral míč z trávníku a sudí Hocek nenařídil nepřímý volný kop pro Hanáky. „Uvědomil jsem si to až potom, když pomezní křičel. Tak jsem balon rychle kopnul dopředu,“ mrkl Nemrava.

Pak už měla štěstí jen Olomouc. Poté, co Látal vystřídal zraněného nápaditého Gonzáleze, dostala se Sigma do problémů.

Nejpalčivějších deset minut před koncem; sraženou střelu Petržely zastavila tyč a následnou ránu Sadílka břevno. Brankář Mandous nevěděl, kam dřív skočit. Výborně skočil pod nohy střílejícímu Jurečkovi, jenž už v první půli zahodil dvě velké možnosti. A pot si otřel z čela také ve chvíli, kdy slovácký hroťák Kliment žákovsky pokazil přihrávku v situaci dva na jednoho.

„Tohle prostě nesmíme zkazit. Mohlo to rozhodnout zápas,“ věděl slovácký trenér Martin Svědík, jenž za to Klimenta řádně zfénoval. „Přitom jinak hrál výborně.“ Štvala ho také Klimentova čtvrtá žlutá karta, která vyřadí nejlepšího střelce mužstva ze sobotního domácího utkání proti Liberci.

Slovácko i v okleštěné sestavě předvedlo, proč je letos tak vysoko. Okamžitě po zisku míče vyletí jako sprinter z bloků dopředu, klidně v šesti lidech. Tentokrát však z toho byla jen zvonkohra.

„Hrozili jsme přímočarostí, šli jsme rychle nahoru,“ chválil Svědík v typicky zaražené kšiltovce. „Každé mužstvo mělo pasáž, kdy bylo lepší. V závěru jsme měli šance, nastřelili jsme tyč, břevno. Remíza zápasu ale odpovídá,“ shrnul.

V Látalovi se pocity mísily. „Bije se to ve mně. Pořád mám ještě na jazyku Pardubice, to bylo obrovské zklamání,“ přemítal. „Dneska to byl diametrálně odlišný výkon. Rozhodnout jsme mohli v první půli, ale celou sezonu se trápíme v koncovce. Kdybychom měli útočníka typu Juliše, gól bychom asi dali. Ale tím nechci shazovat Kubu Yunise, který odvedl dobrou práci. A v závěru jsme měli zase štěstí my.“

Nevyzpytatelná Olomouc až příliš připomíná aprílové počasí.

Je zřejmé, že Sigma s Látalem v čele, jemuž končí smlouva po sezoně, bude zachraňovat dojem z ročníku ve čtvrtfinále českého poháru.

Proti první Slavii, úřadujícímu mistrovi a čtvrtfinalistovi Evropské ligy.