Musíte být mančaft, i když prohrajete, říká olomoucký Breite

Pardubice vypadaly svěžejší, jak je to možné?

Tak svěžejší, já nevím, to jsou taková slova... Vždycky, když někdo vyhraje, tak se říká, že je svěžejší. Mohlo se to přehoupnout i na naši stranu, šli jsme ve druhé půli dvakrát skoro sami na bránu, ale nedali. Ale jestli byl někdo svěžejší, to jsou alibistické řeči po utkáních, když vidíme, jak to dopadne.

Možná špatný výraz, tedy běhavější, víc jim to ladilo.

Tak jestli se to zdálo vám, tak asi jo. Nám asi ne. Kdybychom tam vyřešili ty dvě situace, mohli jsme se radovat, mohlo to být 2:0. Nemyslím, že v tomto zápase byl některý mančaft o hodně lepší.

Gólu předcházela vaše malá domů brankáři Mandousovi, který chyboval při odkopu. Jak jste celou situaci viděl?

No tak valíme dozadu, získáme míč. Ve finále jsem to dal Mandymu pomalé, jo, on trefil hráče. Ale není to od něj alibistické, jde mi na pomoc, chce pomoct spoluhráči. To, že trefí hráče a odrazí se to k nim, to je vyústění zápasu. Mohlo se to přehoupnout k nám, ale přehouplo se to k nim.

Podle vás tedy byl výkon Sigmy v pořádku?

Neříkám, že byl v pořádku. V tomto zápase nebyl nikdo lepší.

Jaká je nálada v týmu? Vypadalo to, že jste v trochu nervózním, hádavém rozpoložení.

To vypadá, že jdeme jeden po druhém. Když jsme vyhráli před čtrnácti dny v Karviné, tak takové otázky nepadaly. Teď prohrajeme jeden zápas a už jsme v nějakém rozpoložení mančaftu. To je fotbal, že jeden na druhého zařve, ale není to o tom, aby se druhý urážel. Ale jestli jsme v nějakém rozpoložení? To vůbec.



Nebylo to myšleno tak, že jste v nějakém rozkladu.

No tak říkáte, jestli se hádáme. To je fotbal. Jestli někdo na někoho zařve, že to zkazil, tak to zkazil. Musíte být mančaft, i když prohrajete. Jsme mančaft, musíme se semknout a jít dál.



Porážkou jste si ligu definitivně zavřeli?

To bych byl blázen, kdybych vám řekl, že jsme to zavřeli, když zbývá deset zápasů. Výhra v Karviné nám mohla hodně pomoct, potřebovali jsme zvládnout zápas s Pardubicemi, ale to se nám bohužel nepodařilo. Nikdy nevíte, je pořád deset kol do konce, to je strašně moc bodů. Říkat teď, jestli jsme něco vzdali, nebo ne, je hodně brzo.



Greššák je zraněný, pro karty vypadl Houska. Je problém, že jste v záloze z defenzivních hráčů zbyl jediný?

Není to ideální, ale jsme ve fázi sezony, kdy se to děje. Karty ani zranění neovlivníme. Greššovi přejeme, ať je zdravý, a musíme koukat, abychom další zápas zvládli. Odčinit výsledek proti Pardubicím a jet dál.