Dva nepřímé volné kopy pro Sigmu? Brankáři Nemravovi zkrat prošel

Co říkají pravidla fotbalu Pravidlo 12, Přestupky a provinění, Nepřímý volný kop Nepřímý volný kop je nařízen, pokud se brankář uvnitř vlastního pokutového území dopustí některého z následujících přestupků: ● má míč v rukou pod kontrolou déle než šest sekund před tím, než se ho zbaví ● dotkne se míče rukou poté co se ho zbavil a dříve, než se ho dotkl jiný hráč ● dotkne se míče rukou poté, co mu ho úmyslně nohou přihrál jeho spoluhráč nebo co ho obdržel přímo po vhazování spoluhráče, vyjma případu, kdy brankář zjevně kopnul nebo se pokusil kopnout míč, aby ho dostal do hry. Brankář má míč pod kontrolou, pokud: ● má míč mezi rukama nebo mezi rukou a jakýmkoliv povrchem (např. zemí, nebo vlastním tělem) nebo se jej dotkne kteroukoli částí ruky nebo paže, s výjimkou případů, kdy se míč od brankáře náhodně odrazí nebo brankář provede úmyslný obranný zákrok ● drží míč v natažené otevřené dlani ● míčem poklepává o zem nebo ho vyhazuje do vzduchu Brankář nesmí být atakován soupeřem, jestliže má míč v rukách pod kontrolou.