Olomoucký trenér Látal: Kondice je perfektní, rozhoduje ale kvalita

„Všechno je to o přístupu hráčů,“ říká trenér Radoslav Látal. Po pětadvaceti zápasech je z toho deset remíz a jen deváté místo v lize. Ze středu tabulky na evropské poháry budou Hanáci už útočit těžko, ve hře jsou ještě v Mol Cupu, kde však ve čtvrtfinále narazí na první Slavii.



Proti Slovácku byl přístup týmu v pořádku, že?

Nemůžu jim toho moc vytknout. Začátek se vyvíjel v náš prospěch, první poločas jsme měli několik šancí, mohli jsme zápas rozhodnout. V defenzivě jsme pracovali dobře, v první půlce jsme soupeře do ničeho nepustili. Sestavu jsme se rozhodli vyztužit Poulolem, dali jsme ho na středního záložníka, na šestku, aby posbíral dlouhé míče, protože Slovácko je nakopáváním typické. To nám vyšlo. První poločas byl dobrý, bohužel nejsme schopni dát ze čtyři šancí branku, to je náš největší problém a nejen teď, ale delší dobu. Ve druhém poločase jsme měli zase stoprocentní tutovku, ale skoro do prázdné brány trefíme brankáře, potom míč skončí na tyčce. Od 75. minuty jsme výkon trošku znehodnotili, mohli jsme dostat gól. To už bylo špatné, měli jsme štěstí. Nejsme ale schopni rozhodnout dřív, aby se zápas vyvíjel na naši stranu.

Po Pardubicích měl výkon Sigmy jiné parametry v přístupu, rychlosti, souhlasíte?

Já to říkám pořád - všechno je to o hráčích, jak k zápasu přistoupí. Je o tom, aby podali výkon, jaký je jim hoden. Byl tam důraz, nasazení a chtění. Chtěli jsme vyhrát, že to tak nedopadlo, to už je jiná věc. Ale viděl jsem diametrální rozdíl v našem výkonu s Pardubicemi, to bylo obrovské zklamání. Jak k tomu nepřistoupíme na sto procent, nemáme tak kvalitní mužstvo, abychom někoho přehráli jenom chůzí. Nebo jak to umí Plzeň technickým fotbalem. To nejde. Dneska jsou mužstva tak vyrovnaná, že každé zaváhání, nedostupování soupeře, se vám vymstí. A to bylo s Pardubicemi. Se Slováckem až na patnáct minut nebyl výkon špatný, ale na to se fotbal nehraje. Na útočnou fázi trpíme, těžko dáváme gól.

Čím si vysvětlujete odlišný přístup hráčů k zápasu? Pomohla bouřka, jiný styl hry soupeře?

To kdybych věděl. Není to o bouřce, kolikrát křičím a oni to nepomůže. Všechno je to o přístupu hráčů, mluvím o tom delší dobu. Je to o charakteru mužstva. Na zápas se musí připravit charakterově, kondičně je perfektně připraveno, za tím si budu stát. Umíme zahrát výborné zápasy, když dostupujeme, jsme agresivní, napadáme, ale jak se nám nechce, neběháme, tak to dopadne tak, jak se Zlínem a Pardubicemi. Jak k tomu nepřistoupíme na sto procent, vymstí se nám to.

Je koncovka o kvalitě hráčů?

Nechci svoje hráče shazovat. Každý útočník je jiný. Ale dovolím si říct, že kdybychom na Slovácko měli Juliše, tak jsme nějakou branku dali. Nic proti Kubovi Yunisovi, který neodvedl špatný výkon. Ale ten útočník to má v sobě. Lafata, Siegl, to byli útočníci, kteří dali z každé nebezpečné šance gól. Se Slováckem to měl třeba i Moja Chytil na malém vápně, skáče mu to tam, špatně to trefí. Být tam trošku kvalita, tak to napálí pod břevno nártem. Je to všechno o kvalitě hráčů. Znovu říkám - nechci je shazovat, pracovali dobře, ale to nám chybí.

Potřebuje Sigma kvalitnějšího útočníka, aby mohla hrát výš?

Nejen Sigma. Víc mužstev shání útočníka, prostě nejsou na trhu. Když už má kvalitu, je také oceněný platově. Kluky neshazuji, mám tři útočníky, ještě naskočil Zifčák, ale je to všechno o kvalitě - někdo má zakončení v sobě, někdo na tom musí pracovat.

Největší šanci měl obránce Ondřej Zmrzlý, který v tutovce trefil brankáře. Přitom hrál velmi dobře. Vytkl jste mu to?

Vytknout… Víte, že chtěl dát gól, taky si to Ondra přál. Mrzí ho to hodně. Říká, že to měl udělat jinak. To samé ale mohu říct také o Kubovi Yunisovi, který jde z pravé strany na brankáře a také ta střela nebyla razantní, neměla parametry. Zakončení by mělo být od útočníka daleko lepší. Brankář Mandous teď udělal chybu s Pardubicemi, kterou každý vidí, ale Ondra nedal gól z takové šance a to je taky chyba. Fotbal je o chybách. Nad Slováckem jsme mohli vést po půli 2:0.

Zmrzlý byl nejen aktivní, ale také silný v soubojích. Vypadá jistěji než na začátku sezony.

Ať je to Ondra, nebo všichni naši mladí kluci, myslím si, že půjdou daleko nahoru. Šanci dostal Jáchym Šíp, měl to těžké, naskočil do těch patnácti minut, kde jsme zápas už nezvládali. Ale pro něho zkušenost, má ligový start. Zkoušíme tam ty kluky zapracovat. Za dva za tři roky by měli Sigmu táhnout. Potřebují těžké zápasy, jako byl se Slováckem. Ondra podal vynikající výkon. Je na něm hlavně vidět, že je agresivní při dostupování hráčů. Petrželu pokryl dobře. V dostupování a odebírání míče je jeho velká kvalita, pomalý není, má výbornou levou nohu, skvěle kope standardky.

Rozhodčí Hocek vám navíc upřel dva nepřímé volné kopy.

Ani já si toho nevšiml. Po Pardubicích jsme se na tiskovce bavili, že jsme dali jasný gól, který nám chybně neuznali. Zápasy by pak vypadaly úplně jinak, když vedete a soupeř to musí otevřít.

Proč jste už po hodině stáhl aktivního záložníka Gonzáleze?

Pablo měl potíže s nakopnutým stehenním svalem. V poločase byl masírovaný, nechtěli jsme riskovat, aby se mu něco nestalo, v sobotu nás čeká v Příbrami další zápas. Přiznám ale, že jeho střídání moc nevyšlo. Bylo však ze zdravotních důvodů a s ohledem na další utkání.

Souviselo jeho střídání s tím, že v závěru bylo Slovácko lepší?

Byly tam jiné chyby. Nedostupovali jsme hráče, naši stopeři byli pořád volní. Agresivita dostupování nebyla už tak kvalitní jako do 70. minuty. Potom vznikají i problémy na stranách, kde nás přečíslovali, stopeři byli bez hráčů a byly z toho šance. To si rozebereme a dáme do kupy. Pak odešel Mojmír Chytil fyzicky, už toho měl také plné zuby. Dali jsme tam útočníka a snažili se zápas vyhrát, ale těch patnáct minut nebylo dobrých.