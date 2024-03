Trenér Kováč: Uspět v derby s Hradcem je tady víc než výhra na Slavii

A dodává: „Hecujeme hlavně kluky, kteří to ještě nezažili, protože jsou v Pardubicích krátce. Na vážnost utkání je upozorňujeme už od pondělí, bavíme se o tom na prezentacích a přípravách. V tom duchu, že uspět v Hradci je daleko důležitější než třeba na Slavii.“

Po porážce 0:3 v Edenu jste vzýval větší odvahu hráčů. Byl závěr zápasu s Plzní, který jste nakonec prohráli 2:3, v tomto ohledu podle představ? Na kontakt jste se dokázali dostat i v deseti...

Určitě. Nevím, jestli to nebylo tím, že už jsme za stavu 0:3 neměli co ztratit. Že to z kluků spadlo a začali hrát fotbal, který hrát umějí... My jinak vždycky apelujeme na to, aby to takhle vypadalo od první minuty, aby si víc věřili, a to i když je soupeřem někdo jako Slavia, jež je přirozeně mnohem silnější. Je nutné si pohlídat, abychom nebyli naivní v rozehrávce, ale na to kvalitu rozhodně máme. Sebedůvěru se do týmu snažíme vštěpovat před každým utkáním. Já jsem rád, že druhý poločas s Viktorkou dopadl, jak dopadl, i když jsme to nakonec měli za nulu. Ale ověřili jsme si, že když tam tohle je, můžeme hrát s kýmkoli. Věřím, že si to přeneseme i do derby a do dalších zápasů.

Hradec – Pardubice Sobota 15.00 online

Snažíte se to mužstvu podat i tak, že když se nebojí, odměna se dostaví? Výsledek 2:3 působí přece jen úplně jinak než, dejme tomu, 0:5, kam to po přestávce zprvu směřovalo.

Přesně tak, naprosto souhlasím. Po třetím gólu Plzně jsem se modlil, ať to není debakl, protože hlavou mi to projíždělo, co si budeme nalhávat. Když po pauze dostanete za pět minut dva góly, a to jsme před tím v šatně varovali... Vážím si toho, že to kluci nezabalili. Nakopla nás akce Dáni (Kryštofa Daňka), který to parádně trefil, ale přidali se i kluci jako třeba Kissy (Laurent Kissiedou), jenž už poslední zápasy hraje stejně dobře jako ty v přípravě — předtím to v lize pořád nebylo ono. Čekali jsme, až ukáže to, co opravdu umí, až to „odšpuntuje“. Tým podal v tomhle smyslu velmi slušný výkon, hlavně středová řada. Jsem rád, že se vrátil Denis Darmovzal, taky vypadal dobře. Pořád teď procházel nějakými nemocemi. Střídající hráči do toho vstoupili výtečně, což kvituju.

Na rozdíl od uplynulých kol, kdy vám chyběli hráči vinou hostování a karetních trestů, teď budete mít tým prakticky komplet. Je to velký bonus?

No, nezapomínejme na Denise Halinského, který z toho vypadl (byl vyloučen proti Plzni). To je stoper, který je jinak stabilní.

Pravda.

Takže tohle je komplikace, ale jsou tu jiní, kteří ho nahradí. A je fakt, že herní součinnost a automatismy jsou při více zásazích do sestavy najednou vždycky velký problém. Tím spíš, že šlo o kluky, kteří měli dobrou formu a chyběli. Ovšem náhradníci odvedli solidní práci, je to i komunikací s nimi, sami vidí, že musejí zůstat pozitivní, čekat na šanci a makat v tréninku. Taky by chtěli hrát víc. Když je tým kompletní, je to pro nás každopádně obrovský benefit.

V Hradci se nedávno měnili trenéři, po Václavu Kotalovi nastoupil David Horejš. Jak se to podle vás v sobotu projeví?

Struktura hry Hradce bude podle mě jiná. Pan Kotal byl hrozně náročný na defenzivu; David Horejš ji pochopitelně řeší taky, ale myslím, že bude fotbalovější. Nicméně to ukáže až zápas. Doufám, že jsme připravení na všechny varianty. Hradečtí předvedli dobrý výkon v Jablonci (remíza 1:1), kde se hraje těžko. Získali bod, v závěru červená domácích, sahali po třech. Dostali impuls. Nečeká nás nic jednoduchého.

Votroci mají nepříjemné centry nejen po standardkách, že?

Ano. Když vezmu naše poslední kola, Slavia i Plzeň má útočné standardky extrémně náročné na bránění a počítáme s tím i u Hradce. Víme, že nebudou mít Kučeru s Kodešem, kteří v nich jsou silní, ale pořád je tam Vašulín, Čihy (Filip Čihák), spousta dobrých hlavičkářů. Je tam i Karel Spáčil, který přišel z Prostějova a teď v Jablonci dával branku. Dostává se taky do šancí, ač hrál donedávna druhou ligu. Musíme si na to dát bedlivý pozor a kolektivně to uskákat a ubránit.

V Hradci působí i Václav Pilař, Ladislav Krejčí nebo Lukáš Čmelík. Vskutku zajímavý mix fotbalistů.

Je to tak. Mají řadu zkušených hráčů, třeba Klími (Jakub Klíma) už je tam docela dlouho. Musím pochválit i Zadražiho (brankář Adam Zadražil) — toho jsme měli v Táborsku a vypadá fantasticky. Je poctivý, na sebe náročný, zlepšil hru nohama a roste z něj skvělý gólman. Přejeme mu to, je to výborný kluk. Těšíme se na něj. Mají to slušně poskládané. My musíme být připravení na agresivitu soupeře, na to, že jdeme „do války“, musí v tom být srdce. Z týmovosti nám potom vyjede i individuální kvalita. Bez toho společného základu to nikdy nedopadne.

Vítězství vás může posunout dva body před rivala, je motivace tím vyšší?

Důležitost zápasu si všichni uvědomujeme, bude to se vším všudy. Plný stadion, těšíme se na atmosféru. Věřím, že to bude pěkné i pro diváky, se šťastným koncem pro nás.