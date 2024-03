Derby a ještě v novém? Takové zápasy miluju, těší se záložník Pilař

„Rivalitu vnímáme silně, proto nechceme, aby tady Pardubice uspěly,“ říká jasně pětatřicetiletý fotbalista.

Asi i proto, že postavení obou týmů v tabulce není takové, jaké by si přály, vedle prestiže tak půjde i o důležité body.

Všichni si to uvědomujeme.

Je to pro vás nepříjemné?

Jde o hodně, ale na druhé straně nechceme jít do zápasu s obavami. Chceme být sebevědomí, jen tak je možné najít cestu k vítězství.

Pardubičtí do jara vstoupili úspěšně a v prvních zápasech výrazně bodovali. Kde je jejich největší síla?

Nebojí se hrát, mají šikovné hráče. V poslední době jsme je dost sledovali, hráli dobře. I třeba proti Plzni, kde sice prohráli, ale tak silného soupeře zatlačili i přesto, že celý zápas hráli v deseti. Nebude to lehký soupeř, ale my jim to budeme chtít znepříjemnit.

Vy si zvykáte na nového trenéra Davida Horejše. Jak se v podstatě vynucená změna zatím projevuje?

Naše spolupráce trvá jen něco přes měsíc. Zvykáme si nové prvky, se kterými trenér přišel. V každém tréninku pracujeme na věcech, které by měly naši hru zdokonalit. Vypadá to dobře, ale nejdůležitější bude, jaké vybojujeme výsledky na hřišti. Potřebujeme uspět už v derby.

Hradec versus Pardubice Zápas 24. kola první fotbalové ligy začíná dnes v 15 hodin. Prestižní derby se poprvé odehraje v nové hradecké aréně. Utkají se v něm sousedé v tabulce, domácímu Hradci v tabulce patří 12. místo (24 bodů), hostujícímu týmu Pardubic 13. místo (23).

Na jaře jste sice ještě neprohráli, ale na druhé straně ani jednou nevyhráli, přestože jste k vítězství ani v jednom utkání neměli daleko. Jak berete vaši jarní bilanci?

To, co v ní máme, je určitě málo. Víme to. Můžeme si pochvalovat přístup, třeba v Jablonci byl příkladný. Je pravda, že nás v některých chvílích hodně podržel brankář, ale všichni si uvědomujeme, že jablonecký Hurtado dostal v 65. minutě červenou a že s těmi pětadvaceti minutami přesilovky jsme měli naložit jinak. Tam, ale i v těch dalších zápasech jsme opravdu mohli tři body získat.

V čem vidíte největší problém?

Je to jenom na nás. Dokázali jsme si, že kvalitu máme, ale je potřeba do hry dát víc, abychom na konci konce zápasů ty tři body měli.

Jak se na svou premiéru v derby v nové asi i vyprodané a určitě vyhecované aréně těšíte?

Takové zápasy miluju.