Liga mistrů? Neuvěřitelná, lákadlo je pro ni slabé slovo, zasnil se Řezník

Bylo náročné dohodnout se na prodloužení kontraktu?

Bavili jsme se už v zimě, jenže pak jsem se zranil. Nějak domluvení jsme však byli a neřešil jsem nic jiného. S panem Šádkem jsme si k tomu něco řekli.

Je pro vás další potenciální účast v základní skupině Ligy mistrů velkým lákadlem?

Lákadlo je slabé slovo. Moc už nás tu není, co si ji zahráli, ale třeba Vašek Pilař ano. Je to něco neuvěřitelného. Real, Bayern, Manchester City... Každý by to chtěl zažít znovu, jdeme však krůček po krůčku. Hlavně chce hrát skupinu evropských pohárů.

Na kraji byste si mohl zopakovat spolupráci právě se zmíněným Pilařem, který se do Plzně vrací po čtyřech letech.

S Václavem se známe. Pokud je zdravý, tak kvality má, což dokazoval i v Jablonci. Pan Šádek i trenéři věděli, co v něm je. Jsme rádi, že ho tady máme.

Viktoria je zatím na přestupovém trhu aktivní, rozšiřuje kádr, přivedla už sedm nových fotbalistů.

Uvidíme, jak budou vypadat na hřišti. Vždycky je to až o výkonech. Trenéři si je ale vytipovali, takže nějakou kvalitu mít budou. Přeju jim, aby byli zdraví a pomohli nám.

Jako jeden z mála ještě první plzeňské jízdy evropskými poháry pamatujete. Vzpomínáte často?

Někdy si z toho děláme srandu, proti komu všemu jsme hráli. Kdo to nezažil, tak by chtěl, a my bychom rádi znovu. Jdeme ale krůček po krůčku. V předkole vás čekají Helsinky, nebo Riga.

Už jste si o soupeřích něco zjišťoval?

Zatím moc ne, viděl jsem jen samotný los. Informace budeme dostávat od trenérů, ale oni toho teď asi taky ještě moc neví. Václav (plzeňský tiskový mluvčí Hanzlík) nám říkal, že oba týmy mají rozehrané své ligové soutěže.

Vy vstoupíte do domácí soutěže až poté. Jako obhájce. Budete se znovu bránit slovu titul jako před rokem?

Vždycky jsme chtěli hrát o nejvyšší příčky, což platí i teď. Podle mě bude důležitý start ligy, ostatně jako vždycky. Samozřejmě chceme zvládnout zápasy s HJK, nebo s Rigou.

Ale nezanedbat českou ligu.

Potřebujeme být zdraví, od toho se to bude také odvíjet. Třeba Vašek Pilař hrál poháry v Jablonci, ale pak se jim liga zachytávala těžce. Pak je to najednou o hlavě, máte svázané nohy, není to sranda. Já to nikdy nezažil, ale bojovat v nadstavbě o udržení do posledních kol nemůže být jednoduché.

Už vám klubový boss Adolf Šádek oznámil sezonní cíle?

Náročný je pořád a na všechny. V kabině zatím nebyl, ale určitě přijde a bude chtít, abychom navázali na poslední roky a hráli pořád o nejvyšší příčky.