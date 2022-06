Kliment už pálil za Plzeň, fotbalisté ohlásili sedmou posilu

„Chci ze sebe vydat to nejlepší a pomoci klubu k velkým úspěchům, poprat se o postup do Ligy mistrů a poté i o titul. Celý život sním o tom, že budu šampion, mé ambice jsou ty nejvyšší,“ hlásil pro klubový web čtyřiadvacetiletý Brazilec.

V nejvyšší soutěži Cadu dosud odehrál 60 zápasů a vstřelil jedenáct branek, v minulé sezoně byl s deseti asistencemi druhým nejlepším nahrávačem ligy. „V Plzni jsou velice dobří hráči, ke kterým mám velký respekt a doufám, že mezi ně zapadnu. V Pardubicích jsem působil s Robinem Hranáčem a Filipem Čihákem, je fajn, že se tu s nimi znovu potkám,“ uvedl Cadu, který si v Plzni hned mohl portugalsky pohovořit s asistentem Pavlem Horváthem, někdejším hráčem Sportingu. „Jsem vděčný, je to skvělý chlap a určitě mi pomůže se rychleji adaptovat. Ale umím i anglicky a trochu česky,“ pousmál se záložník.

Dres Viktorie oblékne poprvé ve středu v Městě Touškově, kde tým odehraje další přípravný duel proti Karlovým Varům. V tom prvním se v sobotu hattrickem blýskl Václav Pilař, pár minut před koncem se trefil také útočník Jan Kliment, který zvyšoval na konečných 6:0.

Kliment při premiéře v novém klubu navlékl i kapitánskou pásku a nastoupil s číslem 9, které před ním nosil francouzský kanonýr Beauguel. Mimochodem, ten se stal posilou FC Wehda, nováčka nejvyšší soutěže v Saúdské Arábii.

„Ona je ve finále devítka moje číslo, měl jsem ji i v klubech předtím. Přemýšlel jsem o změně, protože angažmá v Polsku mi extra nevyšlo. Ale nakonec jsem po devítce zase sáhl. A dědictví po Bogym? No, naložím si na záda ještě o kilo víc. Ale do hlavy si to nepouštím. Každý útočník se snaží střílet co nejvíc gólů. Lépe, než se stoprocentně připravit na sezonu, to neovlivním,“ uvažoval osmadvacetiletý Kliment.

Fotbalisté Plzně po vítězném duelu s týmem Klatov.

Připustil, že po konci v Polsku byl ve hře i návrat do Slovácka, kde Kliment zažil zatím svou nejúspěšnější sezonu. „Čekali, jestli bych jim znovu nepomohl. Slovácko mám rád, ale teď se nešlo rozhodnout jinak. Viktorka má větší ambice, pro mě je to velká výzva. A když nedopadla varianta zůstat venku, je Plzeň to nejlepší možné řešení,“ prohlásil Kliment.