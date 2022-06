Snad budu zdravý, ale něčemu se nevyhnete, říká Pilař po návratu do Plzně

Kdyby jej celou kariéru netrápila kolena, zřejmě by si zahrál i na věhlasnějších adresách. Své technické střely ke vzdálenější tyči však stále nezapomněl.

Proč znovu Plzeň?

Měl jsem informace, že kabina tu pořád funguje dobře. Tři dny, co jsem tu zatím strávil, mě v tom jen ujistily. Snad si budu se všemi kluky rozumět.

Dlouhodobě se potýkáte se zdravím, bolavými koleny.

Jsem ale rád, že jsem zvádl minulou sezonu takto odehrát. Cítil jsem se dobře a doufám, že tento ročník bude pro mě po zdravotní stránce v pořádku. Nicméně vím, že už jsem si něco prožil a problémy prostě někdy nastanou. Snad se vyvaruju větších zdravotních komplikací. Něčemu se však občas vyhnout nedá. Moc si přeju, aby byl celý náš tým zdravotně v pohodě.

Z ostrých zápasů vás nejprve čeká kvalifikace v boji o Ligu mistrů. V předkolech jste se při prvním příchodu před jedenácti lety osvědčil... Věříte, že budete na protivníky platit znovu?

Už není lehkých soupeřů, ale věřím, že dostat se do základní skupiny některé z evropských soutěží je v našich silách.

Václav Pilař na tréninku fotbalistů Plzně.

Byl pro vás v rozhodování důležitý trenér Michal Bílek?

Bavil jsem se s pány Bílkem i Šádkem, také s Pavlem Horváthem. Byly to příjemné pohovory, vlastně jsem po nich ani nemusel příliš přemýšlet. Chtěl jsem zpět.

Jak jste se změnil za čtyři roky mimo Plzeň?

Nebyla to sranda, některé roky byly problémové, v klubech to měli se mnou těžké. Koleno nebylo vždy takové, jaké být mělo. Často jsem netrénoval, nebylo to růžové. Věřte, nedělám to naschvál. Poslední dva roky ale drží lépe. Hodně jsem se stěhoval, poznal jsme různá města, různé lidi. Zocelilo mě to. Prošel jsem Libercem, Olomoucí, Jabloncem, tam se taky hrály poháry.

Viktoria pod Bílkovým vedením hraje poměrně defenzivně. Jste připravený, že vás čeká styl zaměřený na pečlivou obranu?

V české lize bránit musíte, byl jsem tak nastavený už od Hradce, kde mě trénoval kouč Kotal. Nebudu lhát, víc mě to táhne dopředu, ale dnes je důležité hrát pořád nahoru dolů a pomoci týmu i v defenzivě.

Bude pro vás přechod jednodušší v tom smyslu, že rázem byste měl hrát místo udržení o vrchol tabulky?

Je to lepší, příjemnější, když hraje člověk o nejvyšší příčky. S Jabloncem jsme v první sezoně skončili třetí, ale pak jsem zažil v té minulé to, co nikdy předtím. Bylo to komplikované, měli jsme toho plnou hlavu, najednou nic nešlo. Teď by to mělo být úplně odlišné, za což jsem strašně rád.

Jaké jsou vaše osobní touhy?

Ambice jsem měl vždycky. Až je jednou mít nebudu, tak to bude špatně. Chtěl jsem hrát co nejvýš a někdy jsem ani nebyl soudný. Každopádně mě těší, že jsem v klubu, kde jsou cíle nejvyšší.