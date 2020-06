Přede mnou se objevila díra, a tak jsem zkusil vystřelit, popisoval Jánoš

Ostravští měli většinu zápasu pod kontrolou. Navíc když po parádní ráně Jánoše už od páté minuty vedli. „Přede mnou se objevila díra, když se domácí pravý záložník vytáhl na našeho hráče, a tak jsem zkusil vystřelit. A byl z toho docela pěkný gól,“ pousmál se ostravský záložník Adam Jánoš.

Tušil, že míč skončí v brance? „Rychlost střely byla pěkná... Balon se ani moc netočil, takže jsem věřil, že brankář na něj nedosáhne. Sedlo mi to,“ odpověděl Jánoš.

„Jány má v noze granát, trefil to krásně,“ ocenil spoluhráče útočník Tomáš Smola. „Pěkně vystřelil i Fleiši, šanci měl i Hrubas (Fleišman a Hrubý). Dát na dva nula, věřím, že bychom utkání už zvládli.“

Bohužel. Baník po restartu jarní části první ligy i ve druhém duelu na hřišti soupeře remizoval. „Je to pro nás velká ztráta, protože celý zápas jsme vedli a v devadesáté minutě jsme z ničeho dostali gól. To samozřejmě mrzí,“ řekl Smola.



„Po tom průběhu to jsou určitě ztracené body,“ potvrdil Jánoš.

Co se stalo? „Udělali jsme tam chyby, ale vidím to z lavičky, z osmdesáti metrů, takže bych nechtěl někoho hanit. Ale pokud je protihráč v koncovce sám, chyba to je. Druhá věc je, že soupeř akci zvládl dobře,“ řekl ostravský trenér Luboš Kozel, který proti Zlín postavil sestavu se třemi stopery a na hrot postavil Tomáše Smolu.

„Máme náročnější program, ve středu hostíme Plzeň. Měli jsme i některé hráče v karetním ohrožení,“ vysvětlil složení týmu Kozel. „Máme tři hrotové útočníky a už dříve jsem říkal, že dojde na všechny. A se třemi stopery jsme hráli proto, že domácí nastoupili v rozestavení čtyři – čtyři – dva, což nám v některých zápasech vyhovovalo. Domácím to dělalo velké problémy.“



Smola přiznal, že nečekal, že nastoupí. „Ale ve čtvrtek jsme měli taktický trénink a na něm mi trenér sdělil, abych byl připravený,“ uvedl Tomáš Smola, který byl v této sezoně popatnácté v základní sestavě.

Fandové Baníku se stejně jako proti Příbrami nenechali odradit zákazem vstupu na stadion a povzbuzovali svůj tým zpoza plotu.

„Bez fanoušků přímo v ochozech je to těžké. Jezdí za námi všude,“ podotkl Adam Jánoš. „Byli v okolí stadionu, ale nevím, zda něco viděli. Škoda, že nemohli aspoň na nějaký kopeček. Jsme však rádi, že opět za námi přijeli.“