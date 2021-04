Zajícovi unikl hattrick, ale Baník i tak jasně ovládl slezské derby

„Utkání jsme zvládli tak, jak jsme si plánovali. Chtěli jsme být kompaktní a otvírat si prostor pro rychlé protiútoky. Dostávali jsme se do nebezpečných situací,“ pochvaloval si ostravský trenér Ondřej Smetana. „Věřili jsme, že tady můžeme uhrát lepší výsledek...“ povzdechl si opavský trenér Alois Skácel.

Proč to nevyšlo? „Zřejmě na to mělo vliv, že těsně před utkáním ze základnu vypadl Honza Žídek, neboť měl zdravotní problémy,“ odpověděl Skácel.

Místo Žídka naskočil do sestavy Kulhánek, který se vrátil po trestu za vyloučení. „Tak se to vyvrbilo, ale nebyl to problém. Byl jsem připravený,“ prohlásil Jiří Kulhánek.¨



Uznal, že dostali laciné góly. „Ale pramení to z toho, že se snažíme hrát vysoko,“ uvedl.



„První poločas nebyl z naší strany dobrý, soupeř si na nás počkal a první dva góly jsme mu doslova darovali,“ řekl Skácel.

Dalo by se říct tři, jenže ten první ve 13. minutě sudí ostravskému útočníkovi Zajícovi kvůli postavení mimo hru neuznali. Leč Zajíc se znovu trefil už za minutu.

„To jsme hostům vypíchli míč. Pustil jsem si ho, zasekl a dal ke vzdálenější tyči. Oni nedostupovali, nebránili důsledně. Divil jsem se, že mě nedoráží, takže mi to usnadnili,“ popsal Tomáš Zajíc svůj gól, jehož se dočkal po osmi utkáních.

Při tom druhém obešel gólmana Fendricha a střílel do prázdné branky. Sudí s videoasistentem znovu řešili, jestli nešlo o ofsajd.

„Byl jsem si jistý,“ řekl Zajíc. „Kali (Kaloč) křičel, ať mu balon pustím, ale věděl jsem, že hrál obránce, že není ofsajd. Jsem útočník, a tak jsem si řekl, že balon vezmu, půjdu sám na bránu a dám gól.“

I třetí trefu muselo potvrdit video, protože balon se po střele Buchty odrazil od břevna těsně za brankovou čáru. Buchta šel do hry v 54. minutě místo De Azeveda a tři minuty nato dal gól.

„Jsem rád, že se prosadil, protože ode mne zatím nedostal prostor a zpětně jsem kvůli tomu měl výčitky,“ přiznal Smetana. „Ale postrčil mě Honza Baránek (asistent), abych ho tam dal tak brzo, a vyplatilo se to. Na tréninku pracuje kvalitně, takže jsem rád, že dnes svou příležitost maximálně zúročil.“

Slezský FC oživila střídání, kdy do druhé půle naskočili Rataj, Večerka a Smola, který měl brzy dvě dobré příležitosti, jenže mu je chytil Laštůvka. „Opavské jsme pustili do mnoha šancí, což by se nám příště nemuselo vyplatit,“ upozornil Smetana.