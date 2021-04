Slezskému fotbalovému derby chyběli fandové a také více emocí

„Snažili jsme se být klidní,“ řekl ostravský útočník Tomáš Zajíc, který vstřelil dvě branky. „Trenér Smetana nás nabádal, ať se držíme.“



Kouč potvrdil, že apelovali na hráče, aby zůstali v klidu. „Nějaké emoce na hřišti určitě byly,“ dodal Ondřej Smetana. „Ale my jsme k tomu, abychom uspěli a podali koncentrovaný výkon, nepotřebovali nějaké negativní vzrušení, nebo se s někým hádat, přetahovat. I pokud by soupeř byl nějak extra motivovaný, chtěli jsme se soustředit jen na sebe, nic neoplácet, nereagovat. Vím, že se to nepodaří vždycky, to bych byl snílek, ale kluci se věnovali jen hře.“

Smetana připustil, že v jednu chvíli se sám neovládl. „Byla tam moje reakce na lavičku hostů, ale pak jsem se uklidnil.“

Trenér reagoval na několik tvrdších opavských zákroků. Ostatně už v sedmé minutě měli žluté karty Helešic a Tiéhi.

Ostravští se tím nenechali rozhodit. „To je přesně ono. Byl to náš plán, být disciplinovaní a ukázat, že nás zajímá jen vítězství,“ řekl Ondřej Smetana. „Rozhodně jsme se nechtěli ničím rozptylovat, mysleli jsme jen na fotbal a na náš výkon, jak se prosadíme, a jsem rád, že se nám to dařilo. Patří to k dobrému týmu.“



K poklidnému střetnutí přispělo i to, že vinou koronavirové pandemie chyběli v hledišti fanoušci. Ti Ostravští ale skandovali před stadionem, kde měli i světlice a dělbuchy.



„Je to velká škoda, že fandové nejsou na stadionu,“ řekl Tomáš Zajíc. „Bez nich to je takové... jako na tréninku, mně chybějí hodně.“

Rovněž na podzim v Opavě se hrálo bez diváků. Přesto opavský trenér Alois Skácel přičítá příliš klidný průběh jarního duelu jejich absenci. „Bylo to jiné... Určitě neúčast fandů z obou stran má na to velký vliv. Ta situace je však taková,“ podotkl Skácel.

„Bez fandů je to takový, dá se říct přátelák, i když to zní blbě,“ řekl opavský obránce Jiří Kulhánek. „Není to ono. A mrzí mě, že my, co jsme v Opavě noví, tu atmosféru nezažijeme, protože fandové jsou tady fantastičtí.“